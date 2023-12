Rechaza jueza los alegatos de inmunidad de Trump

Washington.- Donald Trump no es inmune de ser procesado por su caso de interferencia electoral en Washington, según decidió este viernes una juez, echando abajo el intento de los republicanos de descarrilar el caso en el que se le acusa de participar en un complot para anular la elección presidencial del 2020.

La decisión de la juez de Distrito Tanya Chutkan aumenta una lucha legal sobre el alcance del poder presidencial que podría finalmente llegar a la Suprema Corte de Estados Unidos.

Trump, quien ha negado haber hecho algo mal en el caso, se espera que apele rápidamente para luchar lo que sus abogados han catalogado como una cuestión legal no resuelta.

En su fallo, Chutkan comentó que “el ex presidente no disfruta de ninguna condición especial en su responsabilidad penal federal”.

“El acusado podría ser sujeto a una investigación federal, acusación, proceso, condena y castigo por cualquier acto criminal que haya ejecutado mientras estaba en ese puesto”, escribió.

El equipo legal de Trump ha argumentado que el caso, que está programado para irse a juicio en marzo, podría ser descartado porque el candidato favorito republicano a la presidencia en el 2024 está protegido de un proceso legal por acciones que realizó mientras cumplía sus deberes como presidente.

Ellos afirmaron que las acciones detalladas en la acusación --- incluyendo presionar a funcionarios electorales estatales --- eran responsabilidades fundamentales de Trump como comandante en jefe.

La Suprema Corte ha mantenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por acciones relacionadas con sus tareas oficiales, pero los jueces nunca han resuelto si esa inmunidad se extiende a un proceso penal.

El equipo del fiscal especial Jack Smith ha dicho que no hay nada en la Constitución, ni en los precedentes de la corte, que apoyen la idea de que un ex presidente no pueden ser procesado por una conducta criminal cometida durante su estancia en la Casa Blanca.

“El acusado no está por encima de la ley. Él está sujeto a las leyes penales federales como más de 330 millones de estadounidenses, incluyendo a miembros del Congreso, jueces federales y ciudadanos comunes”, escribió la fiscalía en los documentos de la corte.