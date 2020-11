Rechaza juez intento de Trump de eliminar votos en Pensilvania

Estados Unidos— Un juez estatal de Pensilvania rechazó un intento que hizo la campaña de Trump de eliminar más de 2 mil votos por ausencia por cuestiones técnicas, lo cual se añade a varias derrotas que ha enfrentado la campaña durante la semana pasada, ya que pretendió cuestionar los votos en condados que son mayormente demócratas, publicó CNN.

La campaña de Trump ha hecho varios intentos de eliminar los votos por ausencia en las cortes de Pensilvania, pero el juez Robert Baldi de la Corte de Peticiones Comunes del Condado Bucks decidió este jueves que eliminar los votos por ausencia podría privar del derecho al voto a los electores.

El caso no fue uno de los que la campaña Trump ha alegado que hubo fraude. Por el contrario, argumentó que el estado debería aplicar las reglas que establecen si los votos por ausencia deberían o no contarse, tomando como ejemplo 2 mil 177 boletas del Condado Bucks que estaban en un sobre privado sin sello o le faltaban las fechas escritas a mano, nombres o domicilios en la parte exterior del sobre.

Esas boletas serán contadas, ordenó Baldi.

La campaña de Trump ha perdido varias propuestas similares de atacar pequeños números de votos por ausencia en otros dos condados.

En su opinión de este jueves, Baldi dejó en claro que no hubo ningún fraude.

“Debe hacerse notar que las partes estipularon específicamente en su detalle integral de los hechos que no existe evidencia de ningún fraude, mala conducta o cualquier cosa inadecuada con respecto al cuestionamiento sobre las boletas”, dijo.

“No hay nada en los registros y no se alegó nada que pudiera dar lugar a la conclusión de que alguna boleta que haya sido cuestionada fuera entregada por alguien que no estuviera calificado o no tuviera derecho a votar en esta elección”, escribió.

“En ningún momento los demandantes presentaron evidencia o algún argumento de lo contrario”.