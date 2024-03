Rechaza juez desestimar caso de documentos clasificados vs Trump

Fort Piece, Florida.- Un juez federal rechazó ayer jueves un intento de Donald Trump de desestimar su caso penal por documentos clasificados y se mostró escéptico durante horas de argumentos sobre un esfuerzo separado para sabotear la acusación antes del juicio.

La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon emitió una orden de dos páginas diciendo que, aunque el equipo de Trump había planteado “varios argumentos que justificaban una consideración seria”, no merecía la desestimación de los cargos.

Cannon, nominada para el cargo por Trump, había dejado claro durante más de tres horas y media de argumentos que se mostraba reacia a desestimar uno de los cuatro casos penales contra el presunto candidato presidencial republicano para 2024. En un momento dijo que sería un paso “bastante extraordinario” derogar un estatuto de la Ley de Espionaje que sustenta la mayor parte de los cargos por delitos graves contra el ex presidente, pero que, según sus abogados, es inconstitucionalmente vago.

Mientras Trump observaba en la sala del tribunal, sus abogados presionaron a Cannon para que desestimara el caso, argumentando que tenía derecho legal a conservar los registros confidenciales que se le acusa de retener ilegalmente después de dejar la Casa Blanca.

Sus abogados dicen que la Ley de Registros Presidenciales le dio autoridad para designar como propiedad personal los registros que llevó consigo a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Los fiscales respondieron que esos registros eran claramente presidenciales, no personales, e incluían información y documentos ultrasecretos relacionados con los programas nucleares y las capacidades militares de Estados Unidos y países extranjeros.

El fallo de Cannon cubrió únicamente los argumentos de la Ley de Espionaje. Una moción separada que discutió el jueves sobre si Trump tenía derecho bajo la Ley de Registros Presidenciales a retener los documentos sigue pendiente, pero el juez tampoco parecía dispuesto a desestimar el caso por esos motivos.

“Es difícil ver cómo esto lleva a que se desestime una acusación”, le dijo en un momento a un abogado de Trump.

La audiencia fue la segunda este mes del caso en Florida, que se ha desarrollado lentamente en los tribunales desde que los fiscales presentaron cargos por primera vez en junio pasado. Cannon escuchó argumentos el 1 de marzo sobre cuándo programar una fecha para el juicio, pero aún no ha anunciado una y no dio ninguna indicación el jueves sobre cuándo podría hacerlo. Los fiscales han presionado a la juez para que fije una fecha para este verano. Los abogados del ex presidente esperan posponerlo hasta después de las elecciones.

Después de la audiencia, Trump en su plataforma Truth Social tomó nota de las “grandes multitudes” afuera del tribunal, que incluían partidarios con banderas y carteles que tocaban las bocinas de sus autos en solidaridad con el magnate. Volvió a decir que la acusación es una “caza de brujas” inspirada por el presidente Joe Biden.

Algunos de los argumentos del jueves se centraron en el estatuto de 1978 conocido como Ley de Registros Presidenciales. La norma exige que los documentos presidenciales se entreguen a la Administración Nacional de Archivos y Registros, aunque los ex presidentes pueden conservar notas y documentos creados por motivos puramente personales.

Los abogados de Trump sostienen que, según esa ley, él era libre de hacer con los registros lo que quisiera.

“Tenía autoridad de clasificación original”, dijo el abogado defensor Todd Blanche. “Tenía la autoridad para hacer lo que creyera apropiado con sus registros”.

Pero el fiscal David Harbach dijo a Cannon que hay “todo tipo de razones” por las que ese argumento es erróneo. Los fiscales creen que los archivos que se acusa a Trump de poseer son registros presidenciales, no personales, y que el estatuto nunca tuvo como objetivo permitir a los presidentes conservar documentos clasificados y ultrasecretos, como los que se conservan en Mar-a-Lago.