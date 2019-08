Reanudan Estados Unidos y China negociaciones comerciales

Washington.- Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China fueron reanudadas el lunes con la posibilidad de un acuerdo transformador, ya que ambas partes parecían más centradas en evitar que las tensiones se intensifiquen antes de las elecciones presidenciales del 2020 que en resolver sus diferencias.

Los negociadores de ambos países continúan presionando por un acuerdo, pero tras meses de reuniones no han logrado llegar a un consenso sobre los temas más difíciles y hay poco que sugiera que ambos bandos puedan encontrar un punto intermedio. En cambio, Estados Unidos y China parecen estar tratando de encontrar un camino para mantener las conversaciones en marcha y evitar un colapso que pueda sacudir los mercados bursátiles y dañar las posibilidades de reelección del presidente Trump.

Trump y sus asesores están minimizando la probabilidad de llegar a un acuerdo a corto plazo, y el presidente sugirió el viernes que China estaba tratando de prolongar las negociaciones con la esperanza de que alguien más pueda ocupar la Oficina Oval en enero del 2021.

“Reunión tras reunión”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Creo que China probablemente dice, ‘esperemos, faltan 14, 15 meses para las elecciones Veamos si una de estas personas dispuestas a vender Estados Unidos, podría resultar electa’”.

“No sé si van a entablar un acuerdo”, agregó, refiriéndose al gobierno chino. "Tal vez lo hagan, tal vez no. Pero no me importa, porque estamos aplicando aranceles por decenas de miles de millones de dólares”.