Reabrirán algunas solicitudes para diferir deportación en EU

Washington— El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, anunció este lunes que reabrirá algunos casos pendientes de personas que solicitaron no ser deportados después que fue dada a conocer una medida para dar por terminadas las solicitudes de aplazamiento, lo cual generó preocupación entre las familias de indocumentados, algunos de los cuales están buscando ese aplazamiento por cuestiones médicas, publicó CNN.

A principios de este mes, el USCIS envió cartas a familias que habían solicitado la postergación de la deportación, argumentando que las oficinas de campo de la agencia “ya no están considerando esas solicitudes para una acción diferida”, excepto para ciertas excepciones militares.

El cambio en la política provocó temor y confusión entre las familias, y tomó por sorpresa al Departamento de Inmigración y Aduanas, que tiene la discreción para determinar quién será arrestado y deportado.

Sin embargo, este lunes, la agencia revertió ligeramente la medida, diciendo que “reabriría casos de acción diferida para personas que no son militares y que están pendientes desde el 7 de agosto”.