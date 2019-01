Reabre Gobierno de EU tras 35 días

Washington— El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un plan presupuestal avalado por el Congreso sin fondos para muro con México, poniendo fin a cierre parcial de Gobierno de 35 días y financiándolo hasta el próximo 15 de febrero.

La medida fue firmada por el Mandatario luego que acordara la extensión de tres semanas y fuera avalado por ambas cámaras del Congreso.

La concesión de Trump restauró las operaciones del 25 por ciento de agencias federales y abrió la vía para el pago de los cerca de 800 mil empleados que vieron retenidos sus cheques desde el 22 de diciembre.

"Desearía que la gente leyera o escuchara mis palabras sobre el muro fronterizo. Esto no fue de ninguna manera una concesión. Se estaba cuidando de millones de personas que estaban siendo gravemente heridas por el 'apagón' con el acuerdo de 21 días. Si no se hace un trato ¡esto se saldrá de control!", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

El plan no incluye ningún presupuesto para el financiamiento del muro fronterizo exigido por Trump, enfoque que rechazó desde finales de diciembre y que los demócratas defendieron, dejando al Mandatario sin una victoria clara tras el 'apagón'.

Sin embargo, Trump presentó el acuerdo con los líderes del Congreso como una victoria de todos modos e indicó en un discurso este viernes que el "alto al fuego" solo es temporal, ya que si los legisladores no llegan a un trato sobre los fondos para el muro podría renovar la confrontación o declarar una emergencia nacional.