Quitarían visa por pasar fruta y verdura

Hidalgo— ¡Cuidado! La próxima vez que cruce a Estados Unidos asegúrese de no llevar consigo ni frutas, ni verduras, ni algún alimento considerado prohibido, ya que podría costarle caro.

En un inusual comunicado fechado en esta frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que al cruzar con productos agrícolas prohibidos no solamente se perderá el costo de esa mercancía, sino que se evaluará imponer sanciones.

El texto, difundido el miércoles, señala que las multas pueden ser desde económicas (de 300 a mil dólares) hasta administrativas y migratorias, como la pérdida de la tarjeta Sentri para quienes cruzan por esos carriles o la pérdida de la visa.

"A los extranjeros se les pueden revocar sus visas de EU si se determina que han violado el estado de su visa al ser evaluados con una multa por cometer una violación agrícola", informó el CBP.

"La incorporación de productos agrícolas prohibidos no declarados, como chorizo, manzanas, duraznos, granadas, mango, aguacates (con semillas), plantas, tierra o animales, por nombrar algunos, dará lugar a multas y/o sanciones que se evalúen".