Quitarán estatua de Jefferson en Nueva York

Associated Press The New York Times

Estados Unidos— Durante más de 100 años, la estatua de Thomas Jefferson, que mide 7 pies de alto, ha resaltado sobre los miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York en su cámara situada en el Ayuntamiento, lo cual es un recordatorio de su papel como uno de los padres fundadores del país y el autor principal de la Declaración de Independencia. Sin embargo, en las dos últimas décadas, algunos miembros afroamericanos y latinos del Consejo, citando la historia de Jefferson como dueño de esclavos, hizo un llamado para que la estatua sea removida --- una presión que logró un impulso significativo el año pasado, cuando la nación reconsideró ampliamente los monumentos públicos que pueden ser vistos como símbolos de un racismo sistémico. Este lunes, funcionarios de la ciudad votaron de manera unánime para remover la estatua de la Cámara del Consejo, pero aplazaron la decisión sobre en dónde van a colocarla. La reubicación de la estatua, solicitada por la Camarilla Política Afroamericana, Latina y Asiática del Consejo se esperaba que fuera un hecho consumado: se llegó a un acuerdo para reubicar la estatua en la Sociedad Histórica de Nueva York. La Sociedad acordó presentar la estatua en un contexto histórico para captar el legado de Jefferson como un padre fundador, pero también como un hombre que esclavizó a más de 600 personas y tuvo seis hijos con una de ellas, Sally Hemings. “Jefferson representa algunas de las partes más vergonzosas de la historia de nuestro país”, comentó Adrienne Adams, integrante del Consejo, de Queens, y co-presidenta de la camarilla política, en la audiencia.