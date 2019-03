Quieren ciudadanos de EU un tercer partido político

Incluso si no se les presentan los candidatos independientes, casi el 40% de los estadounidenses cree que se necesita un tercer partido político para arreglar el sistema político y otro 47% cree que necesita mejoras, según una nueva encuesta, informó CNN.

Un sondeo de NBC / WSJ publicado el domingo muestra que el 38% de los encuestados piensa que el sistema bipartidista está seriamente dañado y que el país necesita un tercero, el número más alto que lo ha dicho desde que NBC / WSJ comenzó a rastrear la pregunta en 1995. La encuesta muestra solo 1 de cada 10 adultos está de acuerdo en que el sistema bipartidista funciona bastante bien. Los independientes fueron los que más probablemente dijeron que el sistema bipartidista está roto y se necesita un tercero, con un 62%.

El treinta y siete por ciento de los demócratas y el 31% de los republicanos dijeron lo mismo. Las encuestas se producen al mismo tiempo que casi la mitad de los votantes se muestran amargados con respecto al candidato presidencial de más alto perfil que está considerando postularse fuera de los dos principales partidos políticos. El ex presidente ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, está discutiendo una candidatura a la presidencia como candidato de terceros, calificándose de "centrista independiente". "Estamos viviendo en un momento más frágil", dijo Schultz en una entrevista de "60 minutos" en enero. "No solo el hecho de que este presidente no está calificado para ser el presidente, sino el hecho de que ambas partes no están haciendo lo que es necesario en nombre del pueblo estadounidense y están comprometidos todos los días en la política de venganza". Sin embargo, Schultz no parece estar aprovechando la demanda de un tercero serio para desafiar a los candidatos demócratas y republicanos. Acumuló algunos de los peores números en una encuesta de CNN realizada a principios de febrero realizada por SSRS, y el 44% de los encuestados dijo que no era probable que votaran por él en 2020. El único otro candidato potencial que luchó tanto como Schultz fue el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. El 44% de los encuestados también dijo que no era probable que votaran por él en 2020. Bloomberg y Schultz comparten similitudes en el sentido de que son ajenos a la política presidencial y son ambos empresarios multimillonarios. Al igual que Schultz, Bloomberg jugó como candidato independiente en las elecciones de 2016, pero finalmente decidió no hacerlo. Ahora está considerando si postularse como demócrata moderado.