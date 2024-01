Quiere New Hampshire mejor respuesta de los candidatos a la crisis de opioides

Associated Press | La candidata republicana a la presidencia, la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, sostiene al bebé de una paciente mientras habla en Hope on Haven Hill, un centro de bienestar, el miércoles 17 de enero de 2024, en Rochester, Nueva Hampshire

Rochester, N.H.- La vida de Kristina Amyot mejoró drásticamente desde las pasadas primarias en New Hampshire, aunque no confía en que los actuales candidatos ayudarán a otros a tener el mismo éxito. Amyot de 36 años, pasó más de la mitad de su vida luchando contra la adicción, principalmente de heroína, antes de unirse a Hope on Haven Hill, un programa integral para mujeres embarazadas y madres que incluye tratamiento residencial, vivienda de transición y una amplia serie de servicios de apoyo. Actualmente, ella es independiente financieramente debido a que tiene trabajo, un apartamento y una familia a la que ama. "Nunca voy a volver a pasar por lo mismo, ahora tengo auto-estima", dijo. New Hampshire, un pequeño estado que desempeña un gran papel en la política presidencial, ha escuchado promesas de candidatos sobre la crisis de opioides durante varias elecciones presidenciales. Algunos de los que están más cerca del problema en este lugar dicen que no están satisfechos con la manera en que los republicanos que están compitiendo en las primarias de este martes, se han enfocado en la frontera y aplicación de la ley en lugar del tratamiento y recuperación. Independientemente del resultado de la elección, Amyot dijo que duda que algo vaya a cambiar. "Creo que cada cuatro años se habla de esto, y luego desaparece. Nosotros no hacemos realmente mucho sobre eso, y es algo que necesita cambiar porque esto debería ser una de las máximas prioridades", dijo. "Pensar que a esas personas no les importamos es realmente triste". En el 2015, el índice de muertes por sobredosis en New Hampshire fue el segundo más alto en el país. Y aunque el estado ha avanzado desde entonces, los números han vuelto a aumentar. El total en el 2022 fue de 486 muertes, y sólo faltaron cuatro para ser la cifra alta de todos los tiempos en New Hampshire, un estado de 1.4 millones de habitantes. El ex presidente Donald Trump, quien en una ocasión describió a New Hampshire como una "guarida infestada de drogas" propuso utilizar al ejército en contra de los cárteles de la droga, un punto de vista con el que están de acuerdo el gobernador de Florida Ron DeSantis y la ex embajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley.