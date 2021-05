Quiere Biden centrarse en Asia; el Medio Oriente tiene otras ideas

Associated Press / Kamala Harris y Joe Biden

Washington— El presidente Biden tiene una idea clara de dónde debe centrarse la política exterior de Estados Unidos: competir con China "para ganar el siglo XXI", sin la distracción de los complejos y aparentemente interminables enredos que han atrapado a otros presidentes, publicó The Washington Post.

En cambio, Biden y sus ayudantes han pasado los últimos días tratando febrilmente de sofocar una erupción de violencia en Israel y la Franja de Gaza. El presidente hizo una llamada de emergencia al primer ministro Benjamin Netanyahu, y la Casa Blanca dice que otros funcionarios estadounidenses han realizado más de dos docenas de llamadas propias.

A pesar de su visión de forjar un nuevo camino en política exterior y de los llamamientos de algunos demócratas para que adopten una línea más dura con Israel, los comentarios recientes de Biden se han hecho eco de los temas familiares del apoyo incondicional al aliado de Estados Unidos. Biden se ha negado a unirse a los llamamientos para que Israel modere su respuesta.

"Una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción exagerada significativa", dijo Biden sobre Israel ayer. “La pregunta es cómo llegan a un punto en el que haya una reducción significativa de los ataques, en particular los ataques con misiles que se disparan indiscriminadamente contra los centros de población”.

El secretario de Estado, Antony Blinken, también culpó a Hamas, el grupo que lanza cohetes contra Israel desde territorio palestino, diciendo que hay una "diferencia fundamental entre una organización terrorista en Hamas, que ataca indiscriminadamente a civiles, e Israel, que se defiende a sí mismo".

Ese mensaje es una pieza con las opiniones anteriores de Biden a favor de Israel, pero está en desacuerdo con un número creciente de voces liberales en su propio partido. El estribillo de que Israel tiene derecho a defenderse no reconoce "lo que precipitó este ciclo de violencia, es decir, la expulsión de palestinos y los ataques a la mezquita de Al Aqsa", tuiteó la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) el pasado miércoles.

“Este no es un lenguaje neutral. Tomas un lado, el lado de la ocupación”, escribió.

En términos más generales, Biden y su equipo ven que su misión central de política exterior es restablecer el papel global de Estados Unidos después de lo que consideran el mandato aislacionista, favorable al dictador y, a veces, imprudente del expresidente Donald Trump.

Biden busca un equilibrio cuidadoso entre el compromiso y la intervención para renovar las alianzas de Estados Unidos: se reincorporó a los acuerdos climáticos de París y, para evitar costosos enredos, anunció una retirada de Afganistán.

Pero la crisis en Israel está mostrando los límites de la capacidad de Biden para trazar su propio rumbo. Biden, el presidente de política exterior con más experiencia de los últimos años, ha visto a una serie de presidentes asumir el cargo decididos a cambiar drásticamente el rumbo de sus predecesores, solo para ver esos planes descarrilados por los acontecimientos mundiales.