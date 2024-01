Qué ver en el debate Haley-DeSantis y en el ayuntamiento de Trump

Sólo dos republicanos, Nikki Haley y Ron DeSantis, se subirán al escenario del debate de la CNN en la Universidad Drake de Des Moines el miércoles por la noche para el último enfrentamiento televisado antes de los caucus de Iowa de la semana que viene.

El hombre al que ambos persiguen, Donald J. Trump, se salta una vez más cualquier debate en el que su condición de favorito podría ser cuestionada en persona, y en su lugar participa en la contraprogramación de una cadena rival, Fox News, con un ayuntamiento propio en horario de máxima audiencia.

Es exactamente el tipo de pantalla dividida que el Sr. Trump ha buscado durante todo el ciclo: sus rivales discutiendo entre ellos mientras él presenta su caso sin interrupciones entrometidas.

Aquí tienes cinco cosas a tener en cuenta.

¿Podrá Haley romper una racha de errores?

Nikki Haley ha estado defendiéndose de los ataques del gobernador Ron DeSantis en Iowa, y del Sr. Trump en New Hampshire

La Sra. Haley ha entrado en la fase final antes de la primera votación de 2024 que comienza en Iowa el lunes como quizás la más seria aspirante del Sr. Trump, un estatus que, le gusta bromear en el camino, le ha ganado un montón de nueva atención de "los muchachos".

Está librando dos guerras a la vez.

Una es una contienda en Iowa contra el Sr. DeSantis, de quien sus aliados han dicho que espera terminar por delante, en segundo lugar. La otra es una carrera contra el Sr. Trump en New Hampshire, donde algunas encuestas la muestran ganando terreno significativo antes de las primarias del 23 de enero. En algunas encuestas está a una distancia asombrosa, especialmente si el apoyo a Chris Christie, un candidato anti-Trump, fluyera hacia ella.

Pero la Sra. Haley ha cometido errores garrafales en el período previo a Iowa. Omitió la esclavitud cuando se le preguntó sobre las causas de la Guerra Civil, y más recientemente dijo en New Hampshire que los votantes del segundo estado de votación anticipada "corregirían" a los del primero.

"Fue muy condescendiente", dijo Cody Hoefert, ex copresidente del Partido Republicano de Iowa que apoya al señor DeSantis. "Como si Iowa no importara, casi, y creo que los votantes de Iowa le pedirán cuentas por ello".

El equipo de DeSantis ciertamente cree que es una línea de Haley que resonará. Su campaña ha anunciado su "anuncio de televisión de cierre" antes de los caucus de Iowa - y el spot se abre con el comentario corrector de la Sra. Haley.

¿Puede DeSantis encontrar su equilibrio?

El hecho de que el Sr. DeSantis, que durante meses habló de las primarias de 2024 como una "carrera de dos hombres", esté cerrando con un anuncio que comienza atacando a la Sra. Haley dice mucho acerca de cómo le han ido las primarias hasta ahora.

Sus predicciones de acabar primero en Iowa se han transformado en una lucha encarnizada con Haley. El debate del miércoles es su mejor oportunidad para aprovechar el impulso de última hora, una dinámica que históricamente ha sido crucial en los caucus.

El formato del debate -sólo dos candidatos estarán en el escenario por primera vez- debería darle una amplia oportunidad de exponer sus argumentos, entre los que se incluye cada vez más que Haley está en el bolsillo de sus contribuyentes, algunos de los cuales acudieron a ella sólo después de que él se hubiera desvanecido.

El Sr. DeSantis llega al debate después de dos ayuntamientos bien recibidos por los votantes en la CNN y Fox News, donde mostró signos en ambos eventos de centrarse en un mensaje de cierre.

El Sr. DeSantis ha mejorado a medida que la temporada de debates se ha profundizado y, a diferencia de la Sra. Haley, tiene práctica reciente en un concurso de uno-a-uno - el debate inusual que tuvo con el gobernador Gavin Newsom de California en noviembre, cuando parecía particularmente energizado.

La cuestión ahora es: ¿Aportará la misma chispa a este enfrentamiento?

Haley tiene la oportunidad de responder a los ataques de inmigración

Así que sobre esa guerra de dos frentes.

Haley no solo está siendo atacada por DeSantis en Iowa, sino también por Trump en New Hampshire. El super PAC del ex presidente ha comenzado a publicar un duro anuncio desenterrando una línea que ella usó en 2015 en la que dijo que los que estaban en Estados Unidos ilegalmente no eran "criminales".

"Son familias que quieren una vida mejor y están desesperadas por llegar aquí", dijo la Sra. Haley en 2015, en comentarios que la operación Trump ha destacado en medios de noticias conservadores.

"Los ilegales son criminales, Nikki - eso es lo que significa 'ilegal'", dice el narrador en el nuevo anuncio de Trump super PAC.

Como gobernadora de Carolina del Sur, Haley había firmado leyes que se anunciaban como duras en materia de inmigración, pero el partido se ha desviado hacia la derecha en esta cuestión en la última década.

La inmigración y la frontera son temas prioritarios en las primarias republicanas. El narrador del anuncio más reciente de Haley dice: "Tu familia se merece una frontera segura". Así que, aunque el debate se celebre en Iowa, sus respuestas sobre la inmigración también tendrán eco en New Hampshire, donde está siendo bombardeada con publicidad negativa sobre el tema.

Tanto la Sra. Haley como el Sr. DeSantis serán presionados por los dos moderadores de CNN, Jake Tapper y Dana Bash, veteranos presentadores políticos que probablemente harán preguntas difíciles.

Trump quiere una noche sin errores

La aparición de Trump en el ayuntamiento coincidirá con el debate del miércoles entre Haley y DeSantis

En este ciclo electoral, Trump ha celebrado otros tres actos con Fox News y Sean Hannity. Pero incluso en esos entornos más amistosos, el ex presidente puede protagonizar titulares inoportunos. En diciembre, Hannity intentó que dejara de hablar de represalias o dictadura.

"¿Le ha prometido a Estados Unidos esta noche que nunca abusaría del poder para vengarse de nadie?", dijo Hannity. dijo Hannity.

"Excepto el primer día", respondió Trump. El Sr. Hannity parecía perplejo. "Se está volviendo loco", continuó el Sr. Trump, refiriéndose a su anfitrión. "Excepto por el día 1".

Su ayuntamiento de Fox News será moderado por Bret Baier y Martha MacCallum, que supervisaron los ayuntamientos de Haley y DeSantis el lunes y el martes.

El objetivo de Trump es evitar hacer cualquier cosa que pueda amenazar su posición como favorito en la carrera.

¿Podrán Haley o DeSantis asestar un verdadero golpe a Trump?

Sr. DeSantis ha visto su agarre en el segundo lugar de deslizamiento como el proceso de primarias se ha prolongado

Haley ha encontrado una línea de ataque contra Trump que resulta familiar a quienes siguieron de cerca su campaña en 2016, cuando Jeb Bush trató de atacar a Trump como "el candidato del caos".

El problema entonces era que los votantes parecían querer el caos. Incluso Haley ha dicho que, en 2016, Trump fue el candidato adecuado en el momento adecuado.

Pero ahora, es Haley la que despliega la noción de caos y espera que el contexto -después de cuatro años de una Casa Blanca de Trump seguidos de tres años de una Casa Blanca de Biden- haga que resuene de manera diferente.

"Él era bueno rompiendo cosas", dijo la Sra. Haley sobre el Sr. Trump en su ayuntamiento de Fox News el lunes. "Ahora necesitamos a alguien que las arregle".

El caos, por supuesto, es en parte el código para los cuatro casos penales y 91 cargos de delito grave que el Sr. Trump se enfrenta, y que la mayoría de sus rivales, a excepción del Sr. Christie, han tratado con cautela.

El Sr. DeSantis también tiene una nueva línea favorita, que muy probablemente desplegará en el escenario del debate: El Sr. Trump se presenta sobre sus propios temas, y la Sra. Haley se presenta sobre los temas de sus donantes, pero solo el Sr. DeSantis se presenta sobre los temas de los votantes.

Una de las cuestiones que se plantean de cara al último debate antes de las asambleas electorales es si el Sr. DeSantis o la Sra. Haley adoptarán un enfoque más enérgico para atacar al candidato del que ambos van muy a la zaga, o se conformarán con anotarse puntos sólo el uno contra el otro.