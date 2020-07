¿Qué va a pasar con las bodas durante la pandemia?

The New York Times

Con coronavirus o sin él, una cosa es segura: las personas se encontrarán, se enamorarán y, de alguna manera, profesarán sus votos.

“El amor sobrevivirá todo esto”, dijo Kate Edmonds, coordinadora de bodas y eventos de Nueva York. “No creo que sea sano emocionalmente seguir posponiendo las bodas. Debe haber algo que celebrar”.

Y así será. Quizá solo se necesite ajustar ciertos detalles y un poco de planeación adicional.

De acuerdo con un sondeo de mayo realizado por The Knot, el 66 por ciento de 6253 encuestados de ocho países estaba reagendando su evento para una fecha posterior. De estos, el 40 por ciento estaba posponiendo su boda para más adelante en 2020, el 52 por ciento para 2021 y el ocho por ciento no tenía certeza de su nueva fecha. (El estudio se realizó entre usuarios de las marcas de The Knot, incluyendo WeddingWire, Bodas y Hitched).

No obstante, la manera en que se casan las personas evolucionará y muchos de los ajustes que hemos visto en los últimos meses llegaron para quedarse.

Escuchar el ‘acepto’ virtualmente

La transmisión en vivo llegó para quedarse, ya sea por Zoom, Facebook Live o FaceTime, y ¿por qué no? Es más económico y accesible para un público en otras partes del mundo.

Dependiendo del lugar donde vivas, la ceremonia en sí tal vez se haga de manera virtual, lo cual es legal en determinados sitios y estados de Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York, algunos oficiantes pueden realizar con toda legalidad una ceremonia vinculante por video. (En cambio, Hawái no reconoce los matrimonios realizados por un oficiante que ve a la pareja en video). Sin embargo, las parejas quizá opten por realizar una ceremonia en video que no sea legalmente vinculante y hacer la ceremonia oficial en una fecha posterior.

“Esta es la opción para las parejas que eligieron una fecha específica porque tenía una importancia especial para ellos (por ejemplo, un aniversario) o aquellos que no estaban planeando algo muy elaborado y no querían posponer sus nupcias para poder tener una boda con invitados en persona”, dijo Lindsay Landman, organizadora de bodas de Nueva York.

Recuerda que no se tratará de videos caseros, sino que los camarógrafos y fotógrafos expandirán su repertorio para incluir servicios de transmisión en vivo.

Lo ‘pequeño’ es el nuevo ‘grande’

Los expertos describen los próximos eventos como íntimos y acogedores. Esto también tiene su lado bueno. Con un evento de menor tamaño, las parejas no se sentirán mal por despilfarrar el dinero en un banquete costoso, licor de primera o entretenimiento en vivo.

La lista de invitados también será editada con meticulosidad. “La cuarentena hizo que mucha gente se diera cuenta de cuánto desean estar cerca de ciertas personas de sus vidas y cuánto agradecen pasar tiempo lejos de casa”, dijo Rogers.

Varias celebraciones

A partir del ejemplo de Justin y Hailey Bieber, Joe Jonas y Sophie Turner, y Nick Jonas y Priyanka Chopra, muchas parejas tendrán varias bodas o secuelas de boda, en las que aparecerán en varios eventos pequeños, ya sea “en distintas ciudades o incluso en cenas elaboradas con diferentes grupos de amigos y familiares”, dijo Sara Fried, propietaria de Fête Nashville Luxury Weddings.

Otra variación es la llamada “boda por turnos”, en la que los invitados se presentan de manera escalonada. Esto da el tiempo necesario para desinfectar el espacio entre grupos y también permite que la pareja pase más tiempo con los invitados.

Cambios de vestuario

Las reuniones más pequeñas no significan que la gente llegue con una camiseta y jeans.

“Sin el gran evento, el vestido y la apariencia de la fiesta nupcial serán el principal medio de autoexpresión”, dijo Neil Brown, director ejecutivo de Amsale, una lujosa casa nupcial. “Las novias se centrarán aún más en estilos que son una verdadera representación de sus gustos y personalidad y se inclinarán hacia estilos que acentúen su belleza natural”.

Las grandes juergas estarán de vuelta

Las grandes fiestas con alcohol en las que te marchas hasta que prendan las luces regresarán… en algún momento. Y, cuando lo hagan, serán más grandes que nunca.

“En algún momento volveremos a las épocas en las que se permitían multitudes de cien personas, pero tendremos que seguir siendo extremadamente imaginativos en lo que respecta al acomodo, al control de multitudes, los alimentos y el servicio de bebidas, además del personal que es absolutamente esencial para el evento”, dijo Fried.