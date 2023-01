¿Qué tan malo sería para EU alcanzar el límite de la deuda?

Nueva York.- Washington se está preparando para otra gran pelea sobre si aumentar o suspender el límite de deuda de la nación, y la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, advirtió la semana pasada que Estados Unidos alcanzará su límite de endeudamiento actual de 31.4 billones de dólares el jueves.

Estados Unidos pide prestadas enormes sumas de dinero mediante la venta de bonos del Tesoro a inversores de todo el mundo y utiliza esos fondos para pagar las obligaciones financieras existentes, incluidos los salarios militares, los beneficios de la red de seguridad y los intereses de la deuda nacional. Una vez que Estados Unidos alcanza el tope, el Tesoro puede usar "medidas extraordinarias" (suspender algunas inversiones e intercambiar diferentes tipos de deuda) para tratar de mantenerse por debajo del tope el mayor tiempo posible. Pero eventualmente, Estados Unidos necesitará pedir prestado más dinero para pagar sus cuentas o dejar de cumplir con sus obligaciones financieras, incluido el posible incumplimiento de pago de su deuda.

La responsabilidad de levantar o suspender el límite de endeudamiento recae en el Congreso, que debe obtener una mayoría simple tanto en la Cámara como en el Senado para votar a favor de cualquier cambio en el límite de endeudamiento. Elevar el límite de la deuda se ha convertido en una lucha eterna, y los legisladores republicanos lo utilizan como palanca para tratar de forzar recortes de gastos.

Este año se perfila como la pelea más desordenada en al menos una década. Los republicanos ahora controlan la Cámara y han adoptado nuevas reglas que rigen la legislación que dificultan aumentar el límite de la deuda y fortalecen la capacidad de los republicanos para exigir que cualquier aumento vaya acompañado de recortes de gastos. Los republicanos del Senado también han insistido en que los aumentos en el límite de la deuda deberían estar vinculados a la "reforma del gasto estructural".

El presidente Biden ha dicho que se opondrá a cualquier intento de vincular los recortes de gastos con el aumento del techo de la deuda, lo que aumenta la probabilidad de un enfrentamiento prolongado.

Todo este drama plantea la pregunta de cuál es realmente el límite de la deuda, cómo llegó aquí y por qué Estados Unidos no elimina por completo el límite de la deuda y evita que la nación se enfrente periódicamente con una bomba de relojería económica.

¿Cuál es el techo de la deuda?

El techo de la deuda, también llamado límite de la deuda, es un tope en la cantidad total de dinero que el gobierno federal está autorizado a pedir prestado a través de valores del Tesoro de Estados Unidos, como letras y bonos de capitalización, para cumplir con sus obligaciones financieras. Debido a que Estados Unidos tiene déficits presupuestarios, debe pedir prestadas enormes sumas de dinero para pagar sus cuentas.

¿Qué pasaría si se alcanzara el límite de endeudamiento?

Infringir el límite de la deuda conduciría a un incumplimiento de pago por primera vez para los Estados Unidos, creando un caos financiero en la economía global. También obligaría a los funcionarios estadounidenses a elegir entre continuar con la asistencia, como los cheques del Seguro Social, y pagar intereses sobre la deuda del país.

¿Cuándo se sobrepasará el límite de endeudamiento?

Se espera que Estados Unidos alcance su límite técnico de deuda el jueves. En ese momento, el Departamento del Tesoro comenzará a utilizar “medidas extraordinarias” para seguir pagando las obligaciones del gobierno. Esas son esencialmente herramientas de contabilidad fiscal que frenan ciertas inversiones del gobierno para que las cuentas se sigan pagando.

¿Cuánta deuda tiene Estados Unidos?

La deuda nacional superó los 31 billones de dólares por primera vez el año pasado. El límite de endeudamiento se establece en 31 mil 381 billones de dólares.

¿Qué pasa si no se levanta o suspende el límite de endeudamiento?

Nadie sabe exactamente qué sucedería si Estados Unidos llegara a este punto, pero el gobierno podría terminar incumpliendo su deuda si no puede realizar los pagos requeridos a sus tenedores de bonos. Economistas y analistas de Wall Street advierten que tal escenario sería económicamente devastador y podría hundir al mundo en una crisis financiera.

¿Puede el gobierno hacer algo para prevenir el desastre?

No existe un libro de jugadas oficial sobre lo que Washington podría hacer, o haría, si Estados Unidos realmente no pudiera pagar sus cuentas. Pero las opciones existen. El Tesoro podría intentar priorizar los pagos, como pagar primero a los tenedores de bonos. Aun así, tal idea aún no se ha probado y requeriría decisiones políticas sobre a quién se le paga y a quién no.

¿Por qué Estados Unidos limita su endeudamiento?

Según la Constitución, el Congreso debe autorizar el endeudamiento. El límite de endeudamiento se instituyó a principios del siglo XX para que el Tesoro no necesitara pedir permiso cada vez que necesitaba emitir bonos para pagar facturas. El primer límite de deuda vino como parte de la Ley de Bonos de la Segunda Libertad de 1917, según el Servicio de Investigación del Congreso. En 1939 se impuso un límite general a la deuda federal.

¿Otros países lo hacen así?

Dinamarca también tiene un límite de endeudamiento, pero es tan alto que aumentarlo generalmente no es un problema. La mayoría de los otros países no lo hacen. En Polonia, la deuda pública no puede exceder el 60 por ciento del producto interno bruto.

¿Por qué es tan difícil aumentar el límite de la deuda?

Durante muchos años, elevar el techo de la deuda fue una rutina. Pero a medida que el entorno político se ha vuelto más polarizado, ha aumentado la política arriesgada sobre el techo de la deuda. La Cámara solía emplear la "Regla de Gephardt", que requería que se aumentara el límite de la deuda cuando se aprobaba una resolución presupuestaria, pero eso se eliminó en su mayor parte durante la década de 1990.

¿Sería buena idea acabar con el límite de endeudamiento?

Pocos legisladores de cualquiera de los partidos disfrutan de una votación sobre el techo de la deuda, y el incumplimiento que sería causado por no elevarlo conduciría a una catástrofe económica. Dado que la polarización política en Estados Unidos no muestra signos de disminuir, a menudo parece que el riesgo de un incumplimiento accidental supera cualquier responsabilidad fiscal que fomente el límite de la deuda.