¿Qué sucedió cuando Trump fue excluido de las redes sociales?

Agencias

The New York Times

Cuando Facebook y Twitter excluyeron a Donald J. Trump de sus plataformas después de los disturbios en el Capitolio en enero, perdió el acceso directo a sus megáfonos más poderosos. El viernes, Facebook dijo que al expresidente no se le permitiría volver a su servicio hasta al menos enero de 2023, citando un riesgo para la seguridad pública.

Desde su prohibición y la toma de posesión del presidente Biden, ha publicado declaraciones en línea con mucha menos frecuencia. Pero algunas de sus declaraciones han viajado igualmente lejos en las redes sociales.

El New York Times examinó las casi 1 mil 600 publicaciones de Trump en las redes sociales desde el 1 de septiembre hasta el 8 de enero, el día en que se le prohibió la entrada a Trump en las plataformas.

Antes de la prohibición, la publicación en las redes sociales con la participación media generaba 272 mil me gusta y compartidas. Después de la prohibición, eso se redujo a 36 mil me gusta y reacciones. Sin embargo, 11 de sus 89 declaraciones después de la prohibición atrajeron tantos me gusta o compartidas como la publicación media antes de la prohibición, si no más.

Trump había sido durante mucho tiempo su mejor promotor en las redes sociales. La gran mayoría de las personas en Twitter y Facebook interactuaron directamente con las publicaciones de Trump, ya sea dándoles me gusta o compartiéndolas.

Pero después de la prohibición, otras cuentas de redes sociales populares a menudo recogían sus mensajes y los publicaban ellos mismos. (La semana pasada, Trump cerró su blog, uno de los lugares donde hizo declaraciones).

El 8 de octubre, Trump tuiteó que el entonces candidato presidencial demócrata Joseph R. Biden Jr. y su compañera de fórmula, Kamala Harris, mintieron "constantemente". La publicación recibió me gustas y se compartió 501 mil veces en Facebook y Twitter.

El 21 de marzo, Trump publicó una declaración en su sitio web en la que decía que su administración había entregado "la frontera más segura de la historia". Continuó criticando el manejo de la crisis fronteriza por parte de la administración de Biden. "¡Nuestro país está siendo destruido!" Dijo Trump. La declaración recibió me gustas y se compartió más de 661 mil veces.

"Como muestra el caso de Trump, la prohibición de las plataformas no resuelve la desinformación, pero sí interrumpe las redes dañinas y mitiga la influencia de personas dañinas", dijo Emerson Brooking, miembro residente del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, que estudia la desinformación.

Las declaraciones de Trump que obtuvieron la mayor participación después de su prohibición incluyeron temas como su comentario sobre las guerras culturales, elogios para individuos en particular y ataques a las políticas del presidente Biden en temas como la crisis fronteriza y los impuestos.

Ahora que Trump ha perdido tanto la Oficina Oval como su cuenta de Twitter, se ha convertido en una especie de líder digital en el exilio, dijo Brooking.

Los partidarios de Trump pueden hacer referencia a sus declaraciones para respaldar sus argumentos, dijo Brooking, "pero él no está dirigiendo directamente la agenda de la forma en que lo hacía antes".