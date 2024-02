¿Qué significa el voto no comprometido en Michigan para 2024?

En los resultados del martes por la noche en Michigan, alrededor de uno de cada ocho demócratas votó "no comprometido" en las primarias demócratas, una protesta por las políticas de la administración Biden hacia Israel y la guerra en Gaza.

En algunas circunscripciones de Dearborn, predominantemente árabes-estadounidenses, alrededor de tres de cada cuatro demócratas emitieron un voto de protesta por no comprometerse.

Que uno de cada ocho demócratas vote sin comprometerse en unas primarias no disputadas no es del todo inusual. La última vez que un presidente demócrata buscó la reelección, en 2012, el 11% de los demócratas de Michigan votaron por "no comprometido" en lugar de por Barack Obama.

En cambio, que tres de cada cuatro votantes de las primarias demócratas en comunidades árabe-americanas lo hagan es una cifra asombrosa. Va mucho más allá de la norma, y es una poderosa indicación de que la guerra en Gaza plantea serios riesgos políticos para el Presidente Biden.

¿Qué significa esto para las elecciones generales? No es una pregunta fácil de responder, pero aquí hay cuatro cosas a tener en cuenta.

1. Un voto de protesta es difícil de interpretar

Votar por "no comprometido" fue una forma seria de protesta contra Biden, pero no es lo mismo que votar por Donald J. Trump en las elecciones generales. Ese simple hecho limita la interpretación que podemos hacer de los resultados de noviembre, sobre todo porque no hubo ninguna encuesta a pie de urna que permitiera conocer las actitudes de los votantes de protesta.

Al mismo tiempo, también es posible que los problemas de Biden vayan mucho más allá de quienes votaron sin comprometerse en unas primarias. El votante típico de las primarias demócratas es desproporcionadamente mayor, blanco y leal a los demócratas. Es posible que a Biden le vaya aún peor entre el tipo de votantes de tendencia demócrata que se quedaron en casa.

2. Los votos de protesta tienen historia

Aunque sea difícil interpretar un voto de protesta en unas primarias, el riesgo de deserción de este grupo de votantes debe tomarse en serio. Esta cuestión es muy personal para ellos. También hay indicios de deserción en las encuestas, incluida la última del Times/Siena en Michigan. Y sus argumentos para la deserción -complicidad en el genocidio- son lo suficientemente claros como para cambiar un voto si se toman al pie de la letra.

Hay otra razón por la que debería tomarse en serio: la historia. Los grandes conflictos de política exterior han reconfigurado a menudo el mapa electoral, especialmente entre las comunidades de inmigrantes cuya identidad ha permanecido ligada a sus países de origen.

La Guerra Fría. Incluso hoy en día, los cubanoamericanos tienden a votar a los republicanos, ya que muchos huyeron del régimen comunista de Castro y apoyaron al Partido Republicano, fervientemente anticomunista. Existe el argumento plausible de que la controversia sobre Elián González en Florida fue suficiente para decidir las elecciones de 2000.

Una historia anticomunista similar ayuda a explicar por qué los estadounidenses de origen vietnamita suelen votar a los republicanos, incluso cuando otros estadounidenses de origen asiático tienden a votar a los demócratas.

La Segunda Guerra Mundial. El estallido de la guerra en Europa convirtió el mapa electoral estadounidense en un tablero de juego del Eje contra los Aliados. Los estadounidenses de origen alemán, italiano e irlandés se decantaron por los republicanos en las elecciones de 1940 para oponerse a la hostilidad del gobierno de Franklin D. Roosevelt hacia las potencias del Eje y su apoyo a Gran Bretaña. Había condados católicos alemanes en el Medio Oeste que votaban habitualmente a los demócratas hasta la guerra, y esencialmente nunca volvieron a hacerlo.

Roosevelt, por su parte, obtuvo un apoyo abrumador de los votantes judíos y polacos. Y subió casi 30 puntos para casi ganar Maine, uno de los dos estados que perdió en 1936 y hogar de muchos votantes de ascendencia inglesa y francocanadiense.

La guerra árabe-israelí. En 1948, una parte considerable de los votantes judíos se decantó por el candidato de un tercer partido, Henry Wallace, ante el tibio apoyo del presidente Truman al recién creado Estado de Israel. Muchos barrios judíos de Nueva York dieron a Wallace más del 20% de los votos. Fue suficiente para costarle al Sr. Truman el estado de Nueva York.

La guerra contra el terrorismo. Los estadounidenses árabes y musulmanes se decantaron por los demócratas tras el 11-S, la guerra contra el terrorismo y la decisión de la administración Bush de invadir Irak. Así ocurrió incluso en Michigan, donde Dearborn votó a George W. Bush en 2000 antes de votar a John Kerry por un margen de 19 puntos en 2004. ¿Le suena?

La historia relativamente reciente de los votantes árabes americanos y musulmanes, más favorables a los candidatos republicanos, hace aún más fácil prever un giro hacia los republicanos en la actualidad. No se trata de un grupo de votantes liberales.

3. El efecto es pequeño

Con estos antecedentes, cabe imaginar que los votantes árabes y musulmanes se inclinen decididamente por Trump. Obviamente, eso sería una mala noticia para Biden, pero hay un consuelo para los demócratas: Estos votantes son una pequeña parte del electorado, y es difícil que incluso un gran cambio sea decisivo.

Imaginemos, por un momento, que en las últimas elecciones Biden hubiera perdido a todos y cada uno de los votantes de Dearborn, Hamtramck y Dearborn Heights, los tres municipios de Michigan en los que los estadounidenses de origen árabe representan al menos el 30% de la población. Aun así, habría ganado Michigan, y lo habría hecho por más diferencia que en Wisconsin, Arizona o Georgia.

Por esa misma razón, el déficit de Biden en las encuestas de Michigan no puede atribuirse principalmente a su debilidad entre los votantes árabes americanos y musulmanes. En general, los araboamericanos representan el 2% de la población del estado y probablemente una parte aún menor del electorado. Hay votantes musulmanes no árabes, por supuesto, que añaden otro punto porcentual o más. Al final, el 3% del electorado no puede hacer mucho.

4. Aún así, todo podría ser decisivo

Dado que el país está tan estrechamente dividido, cada voto cuenta, y ahora mismo Biden parece necesitar cada voto que pueda conseguir. Si los votantes árabes americanos y musulmanes se decantan en 30 puntos por Trump, como sugiere nuestro sondeo Times/Siena en Michigan, eso podría costarle a Biden un punto porcentual en un estado crítico donde ya va por detrás en las encuestas. Si la carrera fuera lo bastante reñida, es posible que estos votantes decidieran las elecciones de 2024.