¿Qué penas podría recibir Trump si es condenado?

Si Donald J. Trump es declarado culpable, corresponderá al juez Juan M. Merchan decidir si su castigo incluirá penas de prisión. El Sr. Trump está acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el encubrimiento de un pago de 130.000 dólares por silencio que se hizo a la estrella porno Stormy Daniels en los días previos a las elecciones de 2016. Todos los cargos son delitos graves de clase E, o la categoría más baja de delito grave en el estado de Nueva York. Cada cargo conlleva la posibilidad de hasta cuatro años de prisión. Pero si el Sr. Trump es condenado por más de un cargo, el juez Merchan probablemente impondría el castigo de forma concurrente, lo que significa que haría que el Sr. Trump cumpliera la pena de prisión por cada uno de los cargos simultáneamente. El encarcelamiento no es un hecho: El juez Merchan podría optar por imponer una sentencia de libertad condicional, sin pena de prisión. Trump tendría que presentarse periódicamente ante el Departamento de Libertad Condicional de Nueva York. También podría ser encarcelado inmediatamente si cometiera delitos adicionales. Es probable que el juez Merchan dicte la sentencia del Sr. Trump varias semanas después del veredicto de culpabilidad. Pero es posible que cualquier castigo se retrase. El Sr. Trump, que es de nuevo el presunto candidato presidencial republicano, sin duda apelará cualquier condena, un largo proceso que podría llevar meses o más y que probablemente no se resolvería antes del día de las elecciones. En ese caso, probablemente seguiría en libertad hasta que se resolviera la apelación. No ha habido ninguna indicación aún de lo que el juez Merchan decidiría, aunque ha hecho saber que se toma en serio los delitos de cuello blanco. El Sr. Trump le ha atacado continuamente y le ha tachado de "parcial" y "corrupto".