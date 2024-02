¿Qué pasa si muere un candidato?

Nueva York.- Existe una gran pregunta cuando se trata del 2024: ¿cuál candidato presidencial va a ganar en noviembre?

También hay muchas preguntas relacionadas con ese tema, por eso The Times está tratando de responder a esas preguntas.

¿Qué pasaría si algo le sucede a Biden o a Trump que los descalifique? Por ejemplo, si uno de ellos muere.

No existe Plan B, Joe Biden será el nominado demócrata a menos que pasen dos cosas, que sufra una importante calamidad con su salud antes de noviembre o que él decida abandonar su postulación.

El presidente es un hombre muy saludable de 81 años, ya que pasea en bicicleta y no hay razón para creer que un día ya no quiera seguir siendo presidente.

¿El Partido Demócrata escogería un reemplazo? Eso sería antes de la convención demócrata en agosto. En ese caso, los delegados de la convención escogerían al presidente y vicepresidente si existe una vacante, aunque sería difícil imaginar que la nominación presidencial no recayera en la vicepresidenta Kamala Harris.

Si algo le pasa a Biden o cambia de parecer después que sea nominado oficialmente, no hay precedente para lo que sucedería después.

Jaime Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata le conferiría el liderazgo demócrata al Congreso y al liderazgo de la Asociación de Gobernadores Demócratas y ese grupo estaría autorizado para llenar las vacantes en la boleta nacional.

En el lado republicano, ¿hay posibilidades de que no sea Trump? No hay probabilidades de que Trump no decida seguir adelante, ya que la campaña está entrelazada con su lucha por no ir a prisión, así que eso está fuera de discusión.

Y en las cuestiones de salud, sabemos por los médicos de la Casa Blanca que él padece cierta enfermedad del corazón y eso no ha cambiado, además de ser una persona de edad avanzada con 77 años.

¿Hay algo que impida que Trump esté en la boleta? Eso será catastrófico, aunque si algo sucede antes de la convención republicana, habría un cambio de reglas y tendría que cambiar el proceso de los delegados que Trump lidera en este momento.

Nikki Haley no necesariamente sería la escogida por default, ya que sigue haciendo campaña, todo se decidiría en la convención.

Si sucede después de la convención republicana, entonces los 168 miembros del Comité Nacional Republicano se reunirían nuevamente para encontrar qué hacer.

¿Un candidato de un tercer partido podría hacer la diferencia? La respuesta claramente es no.