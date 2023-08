¡Que no se ‘quemen’ tus plantas!

Con un calor sin precedentes en muchos lugares del país y del mundo, mis redes sociales se llenan de lamentos de jardineros y fotos de sus plantas anuales y perennes caídas.

Aunque mis tomates de los suburbios de Nueva York se han estancado en verde durante las últimas semanas, mi jardín de flores está prosperando. Y eso a pesar de tener que soportar altas temperaturas, principalmente sin riego suplementario (sólo he regado mis parterres y bordes dos veces este verano, e incluso entonces, sólo por precaución).

Pero no he hecho nada especial para convertir mis plantas en superhéroes. Lo único que he hecho ha sido seleccionar las adecuadas en el momento de plantarlas y hacerlo con mucho mimo.

ELEGIR PLANTAS TOLERANTES AL CALOR

Con el calor extremo, sobre todo cuando es seco, la humedad del suelo se evapora rápidamente y las plantas recurren a sus propias reservas limitadas de humedad para rehidratarse. Esto les obliga a dirigir su energía, que deberían emplear en crecer, florecer, fructificar y reproducirse, hacia el enfriamiento y la hidratación. El estrés suele agotarlas.

Cuando las plantas son autóctonas de una región, han desarrollado de forma natural sistemas radiculares profundos y extensos que pueden alcanzar fuentes de humedad lejanas cuando la zona inmediata que las rodea se seca.

Sin embargo, muchas plantas exóticas, incluidas la mayoría de las anuales, tienen sistemas radiculares poco profundos. Eso significa que deben depender de los pocos centímetros superiores del suelo para todas sus necesidades de agua. Cuando se seca, ellas también.

Para ahorrar agua, dinero y disgustos, investiga qué plantas son autóctonas de tu zona. Puedes empezar tu búsqueda con los recursos del sitio web de Homegrown National Park.

En mi región de Nueva York, eso significa plantas perennes como la melisa (Monarda didyma), la flor de los ojos negros (Rudbeckia hirta), la flor de la flor púrpura (Echinacea purpurea), la flor de la India (Liatris spicata), la vara de oro gris (Solidago nemoralis), la coreopsis de hoja lanceolada y la hierba de las mariposas (Asclepias tuberosa).

Las “Bounce” resistentes al moho, por ejemplo, hacen honor a su nombre en mis macetas, recuperándose del marchitamiento por calor con un buen remojo al final de un día brutal.

Las suculentas anuales y perennes, como los sedums (también llamados stonecrop), toleran muy bien el clima seco y caluroso gracias a sus gruesas hojas llenas de savia, que -como la joroba de un camello- almacenan humedad y la liberan cuando las plantas la necesitan.

Otras plantas que resisten el calor son la angelonia, la lengua de oso, la begonia, las campanillas del millón, la menta gatera (Nepeta spp.), la flor de seda (Ageratum spp.), la lantana, la lavanda (Lavendula spp.), la caléndula (Tagetes spp.), la rosa de musgo (Portulaca oleracea), la petunia, la salvia, la verbena y la zinnia.

CONSEJOS PARA PLANTAR

Al plantar, siempre espolvoreo los cepellones con hongos micorrícicos en polvo, que colonizan las raíces y ayudan a las plantas a tolerar el estrés ambiental, incluido el calor intenso. También las trato con una dosis mensual de una emulsión de pescado que contiene algas marinas y un producto de vitaminas, hormonas y algas.

Se ha demostrado que las algas marinas, entre ellas el kelp, mejoran la tolerancia de las plantas al estrés. Creo que este protocolo también ayuda a las plantas a adaptarse rápidamente tras la división y el trasplante.

Por último, una aplicación abundante de mantillo es la guinda proverbial de tu suelo. El mantillo no sólo mantiene el orden, sino que también suprime las malas hierbas, mantiene la temperatura del suelo uniforme y retiene la humedad, lo que puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte de las plantas cuando el calor aprieta.