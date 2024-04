¿Qué le duele a la economía? No son los datos... ¡es la gente!

Austin.- En la encuesta más reciente de The Wall Street Journal en los Estados clave para las elecciones del 2024 en Estados Unidos, el 74% de los encuestados dijo que la inflación se ha movido en la dirección equivocada en el último año.

Esta evaluación, que impera en los siete Estados (Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin) es sorprendente, sombría y simplemente falsa. No estoy expresando una opinión. Esto no es algo en lo que la gente razonable pueda estar en desacuerdo. Si los datos económicos concretos cuentan para algo, podemos decir sin ambigüedades que la inflación se ha movido en la dirección correcta en el año pasado.

En los 12 meses a febrero, la inflación, de acuerdo con el centenario índice de precios al consumidor, fue del 3.2%, en comparación con el 6% el año anterior. Si utilizas un horizonte temporal ligeramente diferente, o una métrica ligeramente diferente (como el índice que prefiere la Reserva Federal), obtendrás resultados similares. Si se excluyen los alimentos y la energía -o, de hecho, considera sólo los alimentos y la energía- y la inflación seguirá baja.

Sí, algunas personas enfrentaron una mayor inflación (alguien que compró casa, por ejemplo), pero, para la persona promedio, la inflación bajó.

Sin embargo, la persona promedio piensa que aumentó.

Cuando se trata de economía, las vibras están peleadas con los hechos, y las vibras están ganando. Obviamente, es una mala noticia para las esperanzas de reelección del presidente Joseph R. Biden. No puede decirles exactamente a los electores que están equivocados; lo acusarían de estar fuera de contacto. Y probablemente no cambiaría nada. Las vibras parecen sintomáticas de un pesimismo más amplio desconectado de los datos.

Un estudio de la Brookings Institution publicado recientemente por Stefanie Stantcheva, economista en la Universidad de Harvard, arroja luz sobre qué piensa y siente exactamente la gente sobre la inflación. Encontró que la mitad de los encuestados definió correctamente la inflación como precios al alza. La otra mitad lo definió incorrectamente, mencionando cosas como "inflamiento de precios" o "todo sobrevaluado". Por tanto, algunas personas podrían equiparar los precios altos con una inflación elevada. ¿Pero lo suficiente como para explicar los resultados de nuestra encuesta? Dudoso.

Y la brecha entre las vibras y los hechos va mucho más allá de la inflación, lo que sugiere fuertemente que la elección de palabras no es la explicación.

Entre 47% y 41%, más encuestados del Journal creen que sus inversiones o ahorros para la jubilación tomaron la dirección equivocada durante el año pasado -un periodo en el que el mercado de valores alcanzó niveles récord, los valores de las viviendas se mantuvieron estables o aumentaron y los intereses sobre los ahorros subieron.

Los encuestados dijeron por más de 2 a 1 (56% a 25%), que la economía había empeorado en lugar de mejorar en los últimos dos años. Esto es difícil de conciliar con un crecimiento robusto del empleo, un desempleo cercano a su nivel más bajo en medio siglo o un crecimiento del producto interno bruto de EU, que de hecho se aceleró el año pasado.

Como dice el refrán, no se puede comer el producto interno bruto. Pero lo que se come es parte del PIB y, aunque la gente tiene varios años de decir que está reduciendo sus compras de comestibles y comer fuera de casa, los datos muestran que los estadounidenses en conjunto están gastando más en comestibles y comidas en restaurantes, después de ajustar por inflación, que en el 2019.

Es indudable que la inflación y los desabastos fueron graves desde el 2021 hasta principios del 2023 y la mejora en los datos desde entonces podría no haber sido suficiente para borrar esos malos recuerdos. Aún así, hay evidencia de que las personas sí notan que las cosas mejoran. Por ejemplo, encuestas de la Universidad de Michigan arrojan que la confianza del consumidor ha aumentado.

Además, aunque los encuestados califican la economía nacional como mala por un margen significativo, califican la economía de su propio Estado como buena casi en la misma proporción.

Todo mundo (salvo unos cuantos banqueros centrales) quiere una menor tasa de desempleo. Y las economías de los Estados clave para las elecciones han seguido en gran medida a las de la nación.

Todo esto sugiere que las malas vibras sobre la inflación y la economía están entrelazadas con un pesimismo más profundo sobre el país, lo que antes he llamado "dolor referido".

El estudio de Stantcheva muestra que la inflación evoca sentimientos más amplios de injusticia. La gente tiende a creer que los precios aumentan más rápido que los salarios, que las empresas aumentan los precios porque pueden, pero no aumentan los salarios porque no tienen que hacerlo, y que a los ricos siempre les va mejor con la inflación. (Esas cosas son ciertas a veces, pero no durante largos periodos de tiempo).

Stantcheva dijo que, si bien la inflación claramente genera malos sentimientos, los malos sentimientos sobre el país o la economía podrían hacerlos más pesimistas sobre la inflación. Por ejemplo, su estudio encuentra que, mientras que los economistas asocian un menor desempleo con una mayor inflación, el público cree que un crecimiento débil, un alto desempleo y una alta inflación van juntos. Como dijo un encuestado: "Para mí, la inflación es cuando la economía está más que simplemente sufriendo. Es cuando es demasiado difícil mantenerse positivo".

Entonces, si las opiniones sobre la inflación son función de un pesimismo más amplio, ¿de dónde viene este pesimismo?

Un culpable popular son los medios de comunicación. Un estudio reciente de noticias en línea en Nature encontró que cada palabra negativa en un titular aumenta la tasa de clics en un 2.3%. Este sesgo negativo no es nada nuevo: fue cierto para el desempleo en la década de 1990 y para el Covid-19 en el 2020, arroja la investigación. (Es aún más cierto en el caso de las redes sociales). Un análisis reciente de Brookings realizado por Ben Harris y Aaron Sojourner sugirió que el sesgo negativo de las noticias económicas se ha intensificado en los últimos años.

Pero la negatividad de los medios no necesariamente causa pesimismo público; podría simplemente estar correlacionado. El estudio de Stantcheva encuentra que, si bien las personas obtienen información sobre la inflación de una variedad de medios, dependen principalmente de su propia experiencia. La gente consume medios que confirman sus prejuicios, y los medios -particularmente las redes sociales, con sus algoritmos finamente afinados- tienden a dar a los consumidores lo que quieren.

Los medios y el público son negativos por la misma razón: están preocupados por el país. Se necesitará algo más que una inflación más baja para cambiar eso.