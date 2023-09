¿Qué implica un cierre de Gobierno en EU?

Associated Press | Si la legislación no es aprobada, las agencias federales tienen que detener todo el trabajo no esencial

Washington.- El gobierno federal se aproxima a un cierre y eso afectará muchos servicios, a los empleados y enturbiará la política, mientras los republicanos de la Cámara, impulsados por las exigencias de la extrema derecha para que haya recortes profundos y se fuerce una confrontación sobre el gasto federal. Aunque algunas entidades gubernamentales quedarán exentas --- por ejemplo, los cheques del Seguro Social, seguirán emitiéndose --- otras funciones serán limitadas severamente. Las agencias federales detendrán todas las acciones consideradas como no-esenciales y millones de empleados federales, incluyendo miembros del ejército no recibirán su salario. ¿Qué es un cierre gubernamental? Un cierre ocurre cuando el Congreso no aprueba algún tipo de legislación de financiamiento que es promulgada por el presidente. Se supone que los legisladores aprueban 12 propuestas de gasto diferentes para financiar las agencias del gobierno, pero ese proceso requiere tiempo. Si la legislación no es aprobada, las agencias federales tienen que detener todo el trabajo no esencial y no emitirán los cheques para el pago de salarios mientras dure el cierre. El financiamiento del gobierno expira el 1 de octubre. ¿Cómo afecta un cierre? Millones de empleados federales enfrentan el retraso de su salario cuando el gobierno cierra, incluyendo los 2 millones de militares y más de 2 millones de empleados civiles en todo el país. Casi el 60 por ciento de los empleados se encuentran en el Departamento de la Defensa, Asuntos de los Veteranos y Seguridad Interna. Los empleados federales se encuentran en los 50 estados y tienen una interacción directa con los contribuyentes --- desde agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte que operan la seguridad de los aeropuertos hasta los empleados postales que entregan el correo. Además de los empleados federales, un cierre podría tener efectos de largo alcance en los servicios gubernamentales. Las personas que solicitan servicios como ensayos clínicos, permisos para portar armas y pasaportes podrían sufrir un atraso. Los negocios que tienen una relación cercana con el gobierno federal, tales como los contratistas o servicios turísticos en los parques nacionales, el sector de viajes podrían perder 140 millones de dólares diarios por el cierre. Goldman Sachs estima que un cierre podría reducir el crecimiento económico en un 0.2 por ciento cada semana mientras dure, aunque el crecimiento podría recuperarse después que reabra el gobierno.