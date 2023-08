¿Qué hay detras de la ausencia de Trump en el debate republicano?

.The New York TimesUna fresca noche de agosto en el abarrotado patio de su club privado en New Jersey, el expresidente Donald J. Trump sostuvo en alto su teléfono para que escucharan sus invitados a cenar.

El candidato favorito republicano estaba cenando con el columnista de Fox News Charlie Hurt, cuando recibió una llamada de otro miembro del equipo Fox.

El hombre en el otro extremo de la línea, al que Trump tuvo el deleite de mostrárselos a sus invitados, era Bret Baier, uno de los dos moderadores del primer debate republicano que será este miércoles, de acuerdo a dos personas que tuvieron conocimiento de la llamada.

Era la segunda cena de Trump con Fox en esa semana. La noche anterior, invitó al presidente de Fox News, Jay Wallace y a la directora de la televisora Suzanne Scott, quien había ido a Bedminster, N.J., con la esperanza de persuadir a Trump de asistir al debate.

Baier estaba llamando para saber lo que había decidido el ex presidente.

Durante meses, Fox ha estado tratando de convencer a Trump de manera privada y pública. Él los ha tenido en ascuas de acuerdo a su petulante manera de ser, que es tan característica de su personalidad.

Sin embargo, mientras se comportaba como si estuviera escuchando una súplica, Trump estaba llevando a cabo un plan para su propia contra-programación del debate.

El expresidente les dijo a sus asesores que había tomado la decisión de no participar en el debate y decidió publicarlo en entrevistas en línea con Tucker Carlson esa noche.

La entrevista con Carlson ya había sido grabada, de acuerdo a una persona que tuvo conocimiento del suceso.

Eclipsar el evento más importante del año de Fox podría ser suficientemente provocativo. Aunque en una entrevista con Carlson --- quien ha sido calificado como el mejor presentador en horario estelar de Fox y está en guerra con la televisora, que le sigue pagando su contrato --- representa una bofetada de Trump a la televisora.

La decisión es una posible fuente de agravio para la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McCaniel, quien en privado lo urgió a que asistiera, incluyendo en la visita a Bedminster que hizo el mes pasado.

Aunque no es la única razón, ya que la relación de Trump con Fox --- que ha sido una larga saga que ha sido lucrativa y recientemente extremadamente costosa para la televisora --- es el otro problema que está surgiendo al pensar en el debate, de acuerdo a personas enterados de las conversaciones del presidente.

El odio que ha profesado a Fox --- y lo que ha expresado en privado acerca de Rupert Murdoch, presidente de Fox Corporation --- está mezclada con el reconocimiento del poder que tiene Murdoch y de que la televisora aún puede afectar su imagen ante los votantes republicanos.