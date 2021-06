¿Qué grupos siguen muriendo de Covid en Estados Unidos?

Associated Press / Los compradores usan máscaras en medio de la pandemia de Covid-19 en The Promenade 2021 en Santa Mónica Los compradores usan máscaras en medio de la pandemia de Covid-19 en The Promenade el miércoles 9 de junio de 2021 en Santa Mónica

The New York Times jueves, 10 junio 2021 | 12:31