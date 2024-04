¿Qué estados podrían consultar sobre el aborto en la boleta del 2024?

Associated Press | Partidarios de Florida Voice For The Unborn se manifiestan ante el cuarto piso mientras los legisladores trabajan en proyectos de ley sobre seguros de propiedad, 24 de mayo de 2022

Nueva York.- Una propuesta para preguntarles a los votantes de Arizona si se debe agregar el derecho al aborto a la Constitucional estatal llegó a nuevos niveles en esta semana cuando la Suprema Corte decidió que el estado puede aplicar la prohibición al aborto en todas las etapas del embarazo. Arizona es uno de varios estados en donde el aborto podría estar en la boleta de este año. En todo el país, ha habido crecientes esfuerzos para preguntarles a los votantes sobre el derecho al aborto desde que la Suprema Corte de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade y eliminó en todo el país el derecho al aborto. Desde que se tomó esa decisión en el 2022, la mayoría de los estados controlados por republicanos tienen en vigor nuevas restricciones sobre el aborto, incluyendo 14 que lo prohíben en cada etapa del embarazo. La mayoría de los estados demócratas tienen leyes u órdenes ejecutivas para proteger el acceso. Además, los votantes de siete estados --- California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana, Ohio y Vermont --- están a favor de los simpatizantes del derecho al aborto que desean consultarlo en las boletas. No se sabe cuántos estados votarán sobre las medidas para tener acceso al aborto en noviembre. En algunos, la pregunta es si los que están a favor de una enmienda pueden conseguir suficientes firmas. En otros, todo depende de la legislatura y existe una lucha legal en proceso en algunos estados. ¿Qué estados harán la consulta con toda seguridad en la boleta del 2024? Florida, Maryland y Nueva York. ¿En dónde más podría estar la consulta sobre el aborto en la boleta del 2024? Arizona, Arkansas, Colorado, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Dakota del Sur. ¿Qué estados pueden pero es probable que no incluyan el tema del aborto en la boleta? Iowa y Pennsylvania.