¿Qué es el Labor Day? Una historia de la fiesta de los trabajadores

A finales del siglo XIX, muchos estadounidenses trabajaban 12 horas al día, siete días a la semana, a menudo en trabajos físicamente exigentes y mal remunerados. Los niños también trabajaban en granjas, fábricas y minas. Las condiciones eran a menudo duras e inseguras. Fue en este contexto que los trabajadores estadounidenses realizaron el primer desfile del Día del Trabajo, marchando desde el Ayuntamiento de Nueva York hasta un picnic gigante en un parque de la zona alta el 5 de septiembre de 1882. PUBLICIDAD "Trabajadores en marcha", decía el titular del New York Times. El artículo, que apareció en la última página, informó que 10 mil personas marcharon "de manera ordenada y agradable", mucho menos de lo que los organizadores habían previsto que asistirían. Entre los trabajadores se encontraban tabaqueros, modistas, impresores, zapateros, albañiles y otros comerciantes. Como todavía no era un feriado oficial, muchos de los asistentes arriesgaron sus empleos al participar en la huelga de un día. En sus carteles pedían “Menos trabajo y más salario”, una jornada laboral de ocho horas y la prohibición del uso de mano de obra de presos. Fueron recibidos con vítores. El movimiento laboral estadounidense estaba entre los más fuertes del mundo en ese momento y, en los años siguientes, los municipios y estados adoptaron leyes para reconocer el Día del Trabajo. Nueva York lo hizo en 1887, y The New York Times informó que el desfile de ese año fue más grande que nunca, incluso en medio de tensiones políticas sobre el papel de los grupos socialistas. Los parques, tiendas y bares de la ciudad estaban llenos. "Los bares nunca estuvieron más resplandecientes", escribió The New York Times. "Prácticamente, la primera celebración legal del Día del Trabajo puede pasar a la historia como un éxito rotundo". Pero al gobierno federal le tomó varios años más convertirlo en un feriado nacional, cuando tenía un propósito político mayor. En el verano de 1894, la huelga de Pullman perturbó gravemente el tráfico ferroviario en el Medio Oeste y el gobierno federal utilizó una orden judicial y tropas federales para romper la huelga. Todo comenzó cuando la Pullman Palace Car Company bajó los salarios sin bajar los alquileres en la ciudad de la empresa, también llamada Pullman (ahora parte de Chicago). Cuando los trabajadores enojados se quejaron, el propietario, George Pullman, hizo que los despidieran. Decidieron hacer huelga y otros trabajadores de la Unión Estadounidense de Ferrocarriles, encabezados por el activista incendiario Eugene V. Debs, se unieron a la acción. Se negaron a manejar automóviles Pullman, lo que detuvo el tráfico de carga y pasajeros en Chicago. Decenas de miles de trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo, estallaron huelgas salvajes y las autoridades respondieron con fuego real a multitudes enojadas. Durante la crisis, el presidente Grover Cleveland firmó un proyecto de ley el 28 de junio de 1894 que declaraba el Día del Trabajo como feriado nacional. Algunos historiadores dicen que temía perder el apoyo de los votantes de la clase trabajadora. “Había muchas ventajas políticas en ese momento para reconocer el Día del Trabajo”, dijo Joshua B. Freeman, distinguido profesor de historia en Queens College y el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Pero no fue el único día festivo para los trabajadores sobre la mesa. A partir de 1884, el movimiento obrero había convocado huelgas y protestas el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de ocho horas. Ese posible feriado se llamó Primero de Mayo y ahora se celebra en todo el mundo, aunque no está reconocido oficialmente en Estados Unidos. Se podría culpar al asunto Haymarket. El 4 de mayo de 1886, estalló una bomba en una manifestación en Haymarket Square de Chicago en apoyo de una jornada laboral de ocho horas y contra los asesinatos policiales de manifestantes. Las autoridades abrieron fuego en respuesta y siete agentes y cuatro manifestantes murieron. El episodio fue noticia en todo el mundo y la respuesta policial en Chicago fue feroz. “El anarquismo fue amedrentado”, decía el titular de un artículo de primera plana del New York Times del 8 de mayo. Ocho anarquistas fueron condenados y cuatro ahorcados. Los críticos argumentaron que el juicio se llevó a cabo de manera deficiente y siete años después, el gobernador John P. Altgeld perdonó a los tres que aún estaban vivos. En los años siguientes, el Primero de Mayo se convirtió en una ocasión para protestar por los arrestos de socialistas, anarquistas y sindicalistas. A medida que se asoció con la izquierda radical (y que el Día del Trabajo fue reconocido cada vez en más estados), este último pasó a ser el feriado dominante en Estados Unidos. En las últimas décadas, el Día del Trabajo ha estado dominado más por barbacoas, rebajas y días de playa que por estridentes protestas laborales. El movimiento laboral se ha debilitado y en Nueva York hay conflictos de programación, como las vacaciones fuera de la ciudad y el gran Desfile del Día de los Indios Americanos en Brooklyn, que generalmente incluye un contingente laboral considerable.