¿Puede Trump estar en la boleta?

Washington.- Un caso con el potencial de perturbar la campaña de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca está poniendo a la Corte Suprema incómodamente en el centro de la campaña presidencial de 2024.

En los argumentos del jueves, los jueces, por primera vez, lucharán con una disposición constitucional que fue adoptada después de la Guerra Civil para evitar que los extitulares que "participaron en la insurrección" reclamen el poder.

Se trata de la implicación más directa del Tribunal en unas elecciones presidenciales desde el caso Bush contra Gore, una sentencia dictada hace un cuarto de siglo que otorgó las elecciones de 2000 al republicano George W. Bush. Llega a un tribunal que se ha visto sacudido por las críticas sobre ética, que llevaron a los jueces a adoptar su primer código de conducta en noviembre, y en un momento en que la aprobación pública del tribunal ha disminuido, alcanzando mínimos históricos en las encuestas.

La disputa tiene su origen en el empuje de los votantes republicanos e independientes de Colorado para expulsar a Trump de la papeleta de las primarias republicanas del estado debido a sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, que culminó en el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

El máximo tribunal de Colorado determinó que Trump incitó a los disturbios en la capital del país y que, como consecuencia, no puede volver a ser presidente y no debe figurar en la papeleta de las primarias del estado el 5 de marzo.

Una victoria de los votantes de Colorado equivaldría a una declaración de los jueces, entre los que hay tres nombrados por Trump cuando era presidente, de que sí participó en la insurrección y que la 14ª Enmienda le impide volver a ocupar el cargo. Eso permitiría a los estados mantenerle fuera de las urnas y pondría en peligro su campaña.

Un fallo definitivo a favor de Trump pondría fin en gran medida a los esfuerzos de Colorado, Maine y otros lugares para impedir que su nombre aparezca en la papeleta electoral.

Los jueces podrían optar por un resultado menos concluyente, pero sabiendo que la cuestión podría volver a sus manos, quizá después de las elecciones generales de noviembre y en medio de una crisis constitucional en toda regla.

El Tribunal ha dado a entender que intentará actuar con rapidez, acortando drásticamente el periodo en el que recibe información escrita y celebra los alegatos en la sala.

Por otra parte, Trump ha recurrido ante un tribunal estatal la decisión de la secretaria de Estado demócrata de Maine, Shenna Bellows, de que no era elegible para figurar en la papeleta electoral de ese estado por su papel en el atentado del Capitolio. Tanto la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado como la de la secretaria de Estado de Maine están en suspenso hasta que se resuelvan los recursos.

No se espera que el expresidente asista a la sesión del Tribunal Supremo de la próxima semana, aunque sí se ha presentado a los procedimientos judiciales en las demandas civiles y los cargos penales contra los que lucha.

Sea cual sea la decisión de los jueces, es probable que vean más de Trump, que se enfrenta a cargos penales relacionados con el 6 de enero y otras cuestiones. Otros litigios relacionados con las elecciones también son posibles.

En 2000, en el caso Bush contra Gore, el tribunal y las partes estaban divididos sobre si los jueces debían intervenir.

La decisión de 5-4, impulsada por los conservadores, ha sido muy criticada desde entonces, sobre todo teniendo en cuenta que el tribunal advirtió contra el uso del caso como precedente cuando la opinión mayoritaria, no firmada, declaró que "nuestra consideración se limita a las presentes circunstancias."

En el caso actual, ambas partes quieren que el asunto se resuelva, y rápido.

La campaña de Trump declinó poner a nadie a disposición de este reportaje, pero sus abogados instaron a los magistrados a no demorarse.

"El Tribunal debe poner fin de forma rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de las papeletas, que amenazan con privar del derecho a voto a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos y el caos si otros tribunales estatales y funcionarios estatales siguen el ejemplo de Colorado y excluyen al probable candidato presidencial republicano de sus papeletas", escribieron los abogados de Trump.

Donald Sherman, el principal abogado del grupo que está detrás de la impugnación de la papeleta, dijo que los votantes y los funcionarios electorales necesitan tener una respuesta rápidamente.

"Y creo que, obviamente, los votantes tienen un interés no pequeño en saber si el Tribunal Supremo piensa, como todos los que han llegado a esta cuestión, que el 6 de enero fue una insurrección y que Donald Trump es un insurrecto", dijo Sherman en una entrevista con The Associated Press. Sherman es vicepresidente ejecutivo y asesor jurídico jefe de Citizens for Responsibility and Ethics en Washington.

El juez Clarence Thomas es el único miembro del tribunal que estuvo en el banquillo en el caso Bush contra Gore. Formó parte de esa mayoría.

Pero otros tres jueces se unieron a la lucha legal del lado de Bush: El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Bush acabó colocando a Roberts en un tribunal federal de apelaciones y luego lo nombró presidente del Tribunal Supremo. Bush contrató a Kavanaugh para puestos importantes en la Casa Blanca antes de nombrarlo también juez de apelaciones.

Kavanaugh y Barrett fueron elevados a la Corte Suprema por Trump, quien también nombró al juez Neil Gorsuch.

Thomas ha ignorado los llamamientos de algunos legisladores demócratas y profesores de ética para que se aparte del caso actual. Señalan que su esposa, Ginni Thomas, apoyó el esfuerzo de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020. Ginni Thomas envió repetidos mensajes de texto al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en las semanas posteriores a esas elecciones, refiriéndose en una ocasión a ellas como un "atraco", y asistió al mitin que precedió a la irrupción de los partidarios de Trump en el Capitolio. Casi dos años después, declaró a la comisión del Congreso que investigaba el ataque que se arrepentía de haber enviado los mensajes.

Trump perdió 60 recursos judiciales diferentes contra sus falsas afirmaciones de que hubo un fraude electoral masivo que habría cambiado los resultados de aquellas elecciones.

El Tribunal Supremo falló repetidamente contra Trump y sus aliados en demandas relacionadas con las elecciones de 2020, así como en sus esfuerzos por evitar que los documentos relacionados con el 6 de enero y sus declaraciones de impuestos se entregaran a los comités del Congreso.

Pero la mayoría conservadora que los nombramientos de Trump cimentaron ha producido decisiones que anularon el derecho constitucional al aborto de 5 décadas de antigüedad, ampliaron los derechos de armas y anularon la acción afirmativa en las admisiones universitarias.

La cuestión de si Trump puede estar en la papeleta electoral es sólo uno entre varios asuntos relacionados con el expresidente o el 6 de enero que han llegado al alto tribunal. Los magistrados declinaron una petición del abogado especial Jack Smith para pronunciarse rápidamente sobre las alegaciones de Trump de que es inmune a la acusación, aunque el asunto podría volver pronto ante el tribunal dependiendo de la decisión de un tribunal de apelaciones con sede en Washington.

En abril, el tribunal conocerá de una apelación que podría dar al traste con cientos de acusaciones derivadas de los disturbios del Capitolio, incluso contra Trump.