¿Puede el coronavirus propagarse por aire?

The New York Times

Nueva York– El coronavirus está encontrando nuevas víctimas en todo el mundo, en bares y restaurantes, oficinas, mercados y casinos, lo que ha dado lugar a preocupantes áreas de infección que confirman de manera cada vez más evidente lo que los científicos han dicho durante meses: el virus permanece en el aire en interiores e infecta a las personas cercanas.

Si la transmisión aérea es un factor significativo en la pandemia, especialmente en espacios abarrotados de gente con escasa ventilación, las consecuencias para la contención serán importantes. Las mascarillas podrían necesitarse en interiores, incluso en entornos con distanciamiento social. Los trabajadores de la salud podrían necesitar mascarillas N-95, que filtran incluso las gotas respiratorias más pequeñas, para atender a los pacientes de coronavirus.

Los sistemas de ventilación en escuelas, asilos, residencias para adultos mayores y negocios podrían necesitar minimizar la recirculación de aire y agregar nuevos filtros poderosos. Se podrían necesitar luces ultravioleta para matar partículas virales que floten en diminutas gotitas en interiores.

¿Qué dicen 239 científicos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido durante largo tiempo que el coronavirus se propaga principalmente por gotas respiratorias grandes que, después de ser expulsadas por personas infectadas a través de la tos y los estornudos, caen rápidamente al piso.

No obstante, en una carta abierta a la OMS, 239 científicos de 32 países han descrito la evidencia que muestra que partículas más pequeñas pueden infectar a las personas y exhortan a la agencia a que corrija sus recomendaciones. Los investigadores planean publicar su carta en una revista científica.

Incluso en su más reciente actualización sobre el coronavirus, difundida el 29 de junio, la OMS dijo que la transmisión aérea del virus es posible sólo después de procedimientos médicos que producen aerosoles o gotas de un tamaño menor a los 5 micrones (un micrón o micra equivale a una millonésima parte de un metro).

Según la OMS, una ventilación adecuada y mascarillas N-95 sólo son necesarias en esas circunstancias. Su guía de control de infecciones, antes y durante esta pandemia, más bien ha promovido de manera intensa la importancia del lavado de manos como una estrategia primaria de prevención, a pesar de que hay evidencia limitada sobre la transmisión del virus a través de superficies.

‘Existe un fuerte debate’

Benedetta Allegranzi, coordinadora de prevención y control de infecciones de la OMS, dijo que la evidencia de que el virus se propagaba por el aire no era convincente.

“Especialmente en el último par de meses, hemos expresado en diversas ocasiones que consideramos la transmisión aérea como posible, pero ciertamente no respaldada por evidencia sólida o por lo menos clara”, dijo ella. “Existe un fuerte debate sobre esto”.

No obstante, entrevistas con cerca de 20 científicos –incluyendo a una docena de consultores de la OMS y a varios miembros del comité que produjo la guía– y correos electrónicos internos pintan un panorama de una organización que, a pesar de sus buenas intenciones, está fuera de sintonía con la ciencia.

Ya sea que viaje en grandes gotas que se elevan por el aire después de un estornudo o en gotitas mucho más pequeñas exhaladas que pueden deslizarse por el aire a través de una habitación, el coronavirus se transporta por el aire y puede infectar a las personas cuando lo inhalan, afirman estos expertos.

La mayoría de estos expertos comprende que la OMS tiene cada vez un programa de trabajo más extenso y menos presupuesto, y señalaron las difíciles relaciones políticas que tiene que gestionar, especialmente con Estados Unidos y China. Alabaron al personal de la OMS por realizar reuniones diarias y responder preguntas sobre la pandemia de manera incansable.

No obstante, el comité de prevención y control de infecciones en particular, según los expertos, está atado por una rígida y sobremedicalizada visión de la evidencia científica, es lento y se empeña en evitar riesgos en cuanto a las actualizaciones de su guía y permite que algunas voces conservadoras acallen a quienes expresan desacuerdo.

“Todos morirán defendiendo su punto de vista”, dijo una consultora de la OMS de larga carrera, quien no desea ser identificada debido a su continua labor para la organización. Incluso sus simpatizantes más leales dijeron que el comité debería diversificar sus áreas de especialidad y relajar sus criterios de prueba, especialmente en un brote de rápido movimiento.

“Me frustran los temas de flujo de aire y el tamaño de las partículas, por supuesto”, dijo Mary-Louise McLaws, una integrante del comité y epidemióloga en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney.

“Si comenzáramos a volver a analizar el flujo de aire, tendríamos que estar preparados para cambiar mucho de lo que hacemos –dijo–. Pienso que es una buena idea, una muy buena idea, pero causará una enorme sacudida en la sociedad del control de infecciones”.

Transmisión aérea

A principios de abril, un grupo de 36 expertos en calidad del aire y aerosoles instó a la OMS a considerar la evidencia creciente sobre la transmisión aérea del coronavirus. La agencia respondió de manera pronta al llamar a Lidia Morawska, la lideresa del grupo y una consultora de la OMS desde hace mucho tiempo, a que organizara una reunión.

No obstante, el debate fue dominado por algunos expertos que respaldaban firmemente el lavado de manos y sentían que debía ser enfatizado más que los aerosoles, según algunos participantes, y las recomendaciones del comité permanecieron sin cambios.

Morawska y otros señalaron varios incidentes que indican la transmisión aérea del virus, particularmente en espacios interiores con escasa ventilación y mucha gente. Dijeron que la OMS estaba marcando una diferencia artificial entre los aerosoles diminutos y las gotas más grandes, a pesar de que las personas infectadas producen ambos.

“Hemos sabido desde 1946 que toser y hablar genera aerosoles”, dijo Linsey Marr, una experta en transmisión aérea de los virus del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.

Los científicos no han sido capaces de cultivar el coronavirus de aerosoles en el laboratorio. Sin embargo, eso no significa que los aerosoles no infecten. Marr dijo que la mayoría de las muestras en esos experimentos han provenido de cuartos de hospital con buen flujo de aire que diluiría los niveles virales.

En la mayoría de los edificios, dijo, “la frecuencia de remplazo de aire es usualmente mucho más baja, lo que permite al virus acumularse en el aire y representar un riesgo más alto”.

La OMS también se está basando en una definición anticuada de transmisión aérea, dijo Marr. La agencia cree que un patógeno que se transporta de manera aérea, como el virus del sarampión, tiene que ser altamente infeccioso y viajar largas distancias.

La gente generalmente “piensa y habla sobre transmisión aérea de manera profundamente estúpida”, dijo Bill Hanage, un epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard.

“Tenemos esta idea de que transmisión aérea significa gotas suspendidas en el aire capaces de infectarte muchas horas después, deslizándose por las calles, introduciéndose en los buzones de correos y encontrando cómo ingresar a los hogares en todos lugares”, dijo Hanage.

Todos los expertos están de acuerdo en que el coronavirus no se comporta de esa manera. Marr y otros dijeron que el coronavirus parece ser más infeccioso cuando las personas estuvieron en contacto prolongado a una distancia cercana, especialmente en interiores, y aun más en eventos superpropagadores, exactamente lo que los científicos esperarían de la transmisión por aerosoles.

Principio de precaución

Muchos expertos dijeron que la OMS debería adoptar lo que algunos llamaron un “principio de precaución” y otros nombraron “necesidades y valores”: la idea de que incluso sin evidencia definitiva, la agencia debería asumir lo peor del virus, aplicar el sentido común y recomendar la mejor protección posible.

“No hay una prueba incontrovertible de que el SARS-CoV-2 viaje o sea transmitido de manera significativa por aerosoles, pero no hay evidencia de que no sea así”, dijo Trish Greenhalgh, una médica de atención primaria en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

“Así que en este momento tenemos que tomar una decisión ante la incertidumbre y, Dios mío, será desastroso si tomamos la decisión equivocada”, dijo. “Así que, ¿por qué no ponernos mascarillas durante algunas semanas? Por si acaso…”.

Después de todo, la OMS parece dispuesta a aceptar sin mucha evidencia la idea de que el virus podría transmitirse mediante las superficies, mencionaron ella y otros investigadores, incluso a pesar de que otras agencias de salud han dejado de enfatizar esa vía.