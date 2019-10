Publicarán libro sobre la administración de Trump

Estados Unidos— Un escritor anónimo descrito como un funcionario de alto rango de la administración Trump cuyo editorial que publicó en The New York Times provocó el año pasado una tormenta, escribió un libro titulado “Una Advertencia” que saldrá a la venta el 19 de noviembre, publicó The Wall Street Journal.

La editorial Twelve, describió el libro como “una fotografía sin precedentes detrás de bambalinas de la presidencia de Trump”.

El editorial, que fue publicado en septiembre del 2018, se tituló “Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump”. En ese ensayo, el autor dice que quería que la administración “tuviera éxito” pero agregó que “el presidente sigue actuando de una manera que va en detrimento de la salud de nuestra república”.

Después que el editorial fue publicado, el presidente Trump describió al autor como “cobarde” y llamó a The Times para “que lo entregaran al gobierno de inmediato!”.

En repetidas ocasiones, la Casa Blanca le urgió al Departamento de Justicia que llevara a cabo una investigación para identificar al escritor.

Twelve comentó a través de un boletín de prensa que el autor no recibió ningún anticipo por el libro y que pretende donar cualquier ingreso a grupos no lucrativos que se “enfoquen en la responsabilidad gubernamental y en apoyar a los que están a favor de la verdad en los países represivos de todo el mundo”.

La editorial dijo que el autor seguiría manteniéndose en el anonimato.

No se sabe si el autor sigue trabajando en la administración Trump.