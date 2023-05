Publican video de Trump declarando sobre la demanda de violación

Associated Press | El expresidente durante el interrogatorio Associated Press | El expresidente durante el interrogatorio Associated Press | El expresidente durante el interrogatorio Associated Press | El expresidente durante el interrogatorio Associated Press | El expresidente durante el interrogatorio

Nueva York.- Un video del expresidente Donald Trump siendo interrogado acerca de los alegatos de violación en su contra fue hecho público por primera vez este viernes, proporcionando un vistazo acerca de las negativas del republicano que fueron enfáticas y usualmente coloridas. El jurado tendrá que ver el video de la declaración de Trump que hizo en octubre del 2022 en los últimos días del juicio sobre una demanda entablada en contra de él por la columnista E. Jean Carroll. Las transcripciones por escrito del testimonio de Trump también se hicieron públicas, pero no el video, que fue entregado este viernes a medios de comunicación que cubrieron el proceso. El video muestra a Trump respondiendo preguntas, ataviado con su característico traje azul marino y una corbata azul brillante. Catalogó la denuncia de Carroll de que la había violado en una lujosa tienda departamental de Manhattan como "una mentira falsa y repugnante". "Es una desgracia que algo como esto pueda ser exhibido", dijo Trump. TRump reiteró que Carroll "no es su tipo de mujer", pero también la confundió con su segunda esposa Marla Maples, cuando mostró una foto de él con Carroll y su entonces esposo en un evento de los años 1980. A Trump también le preguntaron acerca de un video de "Access Hollywood" tristemente célebre en el que Trump presume que les ha tocado los genitales a las mujeres. Dijo que, como lo hizo anteriormente, que se trató de "comentarios que se hacen en los vestidores". Trump justificó sus comentarios acerca de personas famosas que se involucran con mujeres diciendo: "Históricamente eso es cierto con las estrellas". Todos los testimonios relacionados con el juicio concluyeron este jueves, dando lugar a los argumentos finales por los abogados, lo cual será el lunes, a menos que Trump tome una decisión de último minuto para testificar.