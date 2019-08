Proyectos de Ivanka y Pence continuan mientras EU discute cancelación de presupuesto

Mientras que la administración Trump está considerando cancelar billones de dólares de ayuda para el extranjero, un funcionario de alto rango dijo este miércoles que los proyectos encabezados por Ivanka Trump y el vicepresidente Mike Pence se salvarían de esa posible cancelación, publicó CNN.

El funcionario le comentó a CNN que la Iniciativa de Desarrollo y Prosperidad Global para las Mujeres que protege a las minorías cristianas de todo el mundo, y los programas relacionados con la salud global no están sujetos a esos recortes de la ayuda.

También señaló que no sería sorpresivo que las prioridades políticas del presidente no formaran parte de la propuesta que se hará al Congreso para cancelar los fondos que ya fueron destinados, que son conocidos como una rescisión.

Ivanka Trump lanzó la Iniciativa con valor de 50 millones de dólares en el mes de febrero. En julio del 2018, Pence anunció una nueva iniciativa para ayudar a las comunidades religiosas y étnicas perseguidas por ISIS, empezando en Irak.