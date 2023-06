Proyecta Biden película sobre creador de sabor 'Flamin' Hot'

Estados Unidos.- El presidente Joe Biden y la directora Eva Longoria dieron la bienvenida a cientos de personas al jardín de la Casa Blanca para proyectar la nueva película, "Flamin' Hot", una historia optimista sobre cómo un conserje mexico-estadounidense que trabaja en Frito-Lay vende a sus superiores la idea de hacer más picante la cubierta de queso de la botana crujiente.

La historia es del ex conserje Richard Montañez, que se basa en sus memorias, como un relato inspirador de cómo un hombre alcanzó un sueño y superó las adversidades, pasando por alto los indicios de que el relato de Montañez es dudoso.

Biden le dijo a la multitud: "Cuando pienso en la película de esta noche, pienso en el valor. Muchos de ustedes, sus antepasados, dejaron atrás todo lo que conocían para comenzar una nueva vida en Estados Unidos".

Longoria dijo que la historia de Montañez la inspiró porque le han dicho "no" durante su carrera, que las ideas no vienen de gente como ella, que no podía hacer ciertos trabajos por ser mujer. La directora dijo que ella y su equipo trabajaron duro "para producir esta película auténtica llena de inclusión".

La primera dama Jill Biden señaló que Montañez ayudó a cambiar la forma en que las empresas piensan sobre los clientes latinos y agregó: "Esta película no se trata solo de Richard. Se trata de todos los que han sido pasados por alto o subestimados".

Los Angeles Times ha publicado acusaciones de que Montañez inventó su papel en la creación de la botana. Y Frito-Lay dice que él "no estuvo involucrado".

Un funcionario de la Casa Blanca defendió la decisión de proyectar la película, diciendo que no es un documental y que se presentó para dar a los estadounidenses de diferentes orígenes la oportunidad de verse reflejados en la película y ser celebrados por el presidente, como se hizo con otras proyecciones de filmes este año.

En la película, el actor Jesse García interpreta a Montañez, un antiguo conserje de Frito-Lay en el sur de California que persuadió a sus jefes para que prepararan un refrigerio que celebrara los sabores de México.

Biden y Longoria enfatizaron lo que dijeron que era el mensaje más amplio de inclusión de la película.

"Richard Montañez revolucionó la industria alimentaria en los años 90 al canalizar su herencia mexicoamericana para ayudar a convertir a Flamin' Hot Cheetos en una marca multimillonaria en la actualidad y en un fenómeno cultural", dijo Longoria.

"Estamos contando una historia que celebra el sueño empresarial estadounidense sin dejar de lado el hecho de que el sueño no está disponible de la misma manera para todos".

Biden dijo que era la primera proyección en la Casa Blanca de una película centrada en personajes hispanos.

La película marca el debut de Longoria como directora de cine. La ex actriz de la serie "Desperate Housewives" también es muy activa en la política demócrata. Habló en las últimas tres convenciones políticas nacionales del partido y ha ayudado a recaudar fondos para Biden, el ex presidente Barack Obama y otros candidatos demócratas.

Cientos de personas, incluidos miembros del elenco, líderes de la comunidad latina, miembros del Congreso, legisladores estatales y otros se reunieron en el jardín de la Casa Blanca con mantas, bancos de madera o sillas plegables mientras comían totopos con salsa y Flamin' Hot Cheetos acompañados de bebidas frías.

Una banda de mariachis en el balcón del Salón Azul animó a la multitud.

Biden ha proyectado otras películas este año. En todas las ocasiones ha evitado el pequeño cine de la Casa Blanca de 42 butacas en favor de la Sala Este que es mucho más grande o el extenso césped del jardín.

Para el Mes de la Historia Negra en febrero, el presidente presentó una proyección de "Till" ("Till: Justicia Para Mi Hijo"), un drama sobre el linchamiento del adolescente negro Emmett Till en 1955, quien fue brutalmente asesinado a los 14 años después de que una mujer blanca dijera que le había hecho insinuaciones indebidas.

Biden conmemoró el Mes de la Herencia de los Asiáticos Estadounidenses, Nativos Hawaianos e Isleños del Pacífico el mes pasado con una proyección de la serie de streaming "American Born Chinese".

"Flamin' Hot" se lanzó el 9 de junio por streaming en Hulu y Disney+.