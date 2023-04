Provocan tornados al menos 21 muertos en Estados Unidos

Arkansas.– Las tormentas que generaron posiblemente docenas de tornados mataron a por lo menos 21 personas en pequeños pueblos y grandes ciudades del sur y centro-norte de Estados Unidos, además de dejar un sendero de destrucción a través de la capital de Arkansas y derrumbar el techo de una sala de conciertos llena en Illinois.

Los tornados confirmados o presumibles en al menos ocho estados destruyeron casas y negocios, derribaron árboles y arrasaron barrios en una amplia franja del país. Hubo siete muertos en un condado de Tennessee, cuatro en la pequeña ciudad de Wynne, Arkansas, cuatro en Illinois y tres en la cercana localidad de Sullivan, Indiana.

En Alabama y Mississippi se registraron otras muertes a causa de las tormentas que azotaron el país la noche de viernes a sábado, y una más en Little Rock, Arkansas, donde el alcalde dijo que más de 2 mil inmuebles estuvieron en la trayectoria de un tornado.

Los residentes conmocionados de Wynne, una comunidad de unos 8 mil habitantes a unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Memphis, Tennessee, se despertaron ayer con la noticia de que el techo de la escuela secundaria estaba destrozado y con las ventanas reventadas. En el suelo yacían árboles enormes. Se veían paredes, ventanas y techos rotos en todo tipo de casas y negocios.

Ya había trabajadores usando motosierras para cortar árboles caídos y excavadoras moviendo restos de estructuras destrozadas. Las empresas de servicios públicos trabajaban para restaurar la electricidad. Grupos de voluntarios se reunían para planificar la jornada.

Siete personas murieron en el condado de McNairy, en Tennessee, al este de Memphis y limítrofe con Mississippi, informó el alcalde de Adamsville, David Leckner.

“La mayoría de los daños se produjeron en casas y zonas residenciales”, agregó. Aunque parecía que ya se había localizado a todas las personas, había equipos de puerta en puerta para estar seguros.

En Belvidere, Illinois, algunos de los 260 asistentes a un concierto de heavy metal en el teatro Apollo sacaron de entre los escombros a un hombre de 50 años luego de que se desplomó parte del techo. Cuando llegaron los equipos de emergencia ya había muerto. Según las autoridades, otras 40 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

“Sacaron a alguien de entre los escombros, me senté con él, le tomé de la mano y le dije: ‘todo va a salir bien’. No sabía qué más hacer”, comentó Gabrielle Lewellyn, una asistente al concierto, a WTVO-TV.

La página de Facebook del lugar dijo que las bandas programadas para actuar eran Morbid Angel, Crypta, Skeletal Remains y Revocation.

Clint Lamb, alcalde de Sullivan, en Indiana, dijo en una conferencia de prensa que una zona al sur de la sede del condado de alrededor de 4 mil habitantes era “esencialmente irreconocible en este momento” y que varias personas fueron rescatadas de los escombros durante la noche.

En el área metropolitana de Little Rock, al menos una persona murió y más de una veintena resultaron heridas, algunas de gravedad, dijeron las autoridades. El alcalde de Little Rock, Frank Scott, dijo que 2 mil 100 casas y negocios estuvieron en el paso del tornado, pero que no se había realizado una evaluación sobre cuántos resultaron dañados.

Lo que se sospecha también fue que un tornado mató a una mujer en el condado de Madison, Alabama, informó el oficial del condado Mac McCutcheon.

En el condado de Pontotoc, en el norte de Mississippi, las autoridades confirmaron una muerte y cuatro heridos.