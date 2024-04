Protestan propalestinos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Associated Press | Un manifestante con pintura roja en la mano y la cara se ve detrás de una barricada policial durante una protesta pro-palestina sobre la guerra Israel-Hamas en la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el sábado 27 de abril de 2024, en Washington Associated Press | Manifestantes tumbados en la calle durante una protesta propalestina por la guerra entre Israel y Hamás antes de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, el sábado 27 de abril de 2024, en Washington Associated Press | El presidente Joe Biden, a la derecha, y el presentador Colin Jost asisten a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, el sábado 27 de abril de 2024, en Washington Associated Press | Manifestantes protestan mientras los invitados llegan a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton el sábado 27 de abril de 2024, en Washington

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Washington.- Este sábado, en la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden fue agasajado por periodistas, celebridades y políticos en el año electoral, y se enfrentó a la creciente discordia pública sobre la guerra entre Israel y Hamás, con protestas fuera del evento condenando tanto el manejo del conflicto por parte de Biden como la cobertura mediática de las noticias occidentales. Biden, como la mayoría de sus predecesores, aprovechó el lujoso banquete anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para arremeter contra su rival, Donald Trump. Tras las bromas, lanzó solemnes advertencias sobre lo que ocurriría si Trump volvía a ganar la presidencia. Con cientos de manifestantes protestando contra la guerra de Gaza a las puertas del evento y preocupados por el conflicto y la crisis humanitaria en Gaza y los peligros para los periodistas que cubren el conflicto, la guerra se cernió sobre el evento de este año. Sin embargo, los oradores sólo mencionaron de pasada el conflicto, a pesar de que algunos tuvieron que enfrentarse a manifestantes. El discurso de Biden, que duró unos 10 minutos, no hizo mención alguna a la guerra en curso ni a la creciente crisis humanitaria en Gaza. "Vergüenza debería daros", gritaban los manifestantes ataviados con la tradicional tela palestina keffiyeh, corriendo detrás de hombres con esmoquin y traje y mujeres con vestidos largos que llevaban bolsos de mano mientras los invitados se apresuraban a entrar para la cena. Los cánticos acusaban a los periodistas estadounidenses de encubrir la guerra y tergiversarla. "Los medios de comunicación occidentales os vemos a vosotros y a todos los horrores que ocultáis", coreó la multitud en un momento dado. Otros manifestantes yacían inmóviles en la acera, junto a maquetas de chalecos antibalas con insignias de "prensa". Los manifestantes gritaban "Palestina libre, libre". Aplaudieron cuando en un momento dado alguien del interior del Washington Hilton -donde se ha celebrado la cena durante décadas- desplegó una bandera palestina desde una ventana del último piso del hotel. Las críticas al apoyo de la administración Biden a la ofensiva militar israelí en Gaza, que dura ya seis meses, se han extendido por los campus universitarios estadounidenses, donde los estudiantes han organizado acampadas para obligar a sus universidades a desinvertir en Israel. Las contramanifestaciones respaldan la ofensiva israelí y se quejan de antisemitismo. La caravana de Biden tomó este sábado una ruta alternativa a la de años anteriores desde la Casa Blanca hasta el Washington Hilton, evitando en gran medida a la multitud de manifestantes. El discurso de Biden ante casi 3 mil personas fue seguido por el animador Colin Jost, de "Saturday Night Live". La ganadora del Oscar Da'Vine Joy Randolph, Scarlett Johansson, Jon Hamm y Chris Pines fueron otras de las estrellas. Kelly O'Donnell, presidenta de la asociación de corresponsales, abrió el acto recordando a los asistentes la importante labor que realizan los periodistas, pero señalando que la cena se celebra en "un momento complejo para nuestra nación" y en un año electoral decisivo. O'Donnell pasó a enumerar las decenas de periodistas que han sido encarcelados en todo el mundo, entre ellos los estadounidenses Evan Gershkovich y Austin Tice. Las familias de esos periodistas estuvieron presentes, como en anteriores cenas. Mencionó brevemente a los periodistas muertos en la guerra entre Israel y Hamás. Biden comenzó su asado centrándose directamente en Trump, llamándole "Don dormilón", en referencia a un apodo que Trump le había puesto anteriormente. A continuación, señaló que, a pesar de tener una edad similar, los dos aspirantes presidenciales tienen poco más en común. "Mi vicepresidente en realidad me respalda", dijo Biden. El ex vicepresidente Mike Pence se ha negado a respaldar la candidatura de Trump a la reelección. El presidente hizo un discurso sombrío sobre lo que cree que está en juego en estas elecciones, diciendo que otra administración Trump sería aún más perjudicial para Estados Unidos que su primer mandato. "Tenemos que tomarnos esto en serio: hace ocho años podríamos haberlo dado por perdido como 'charla sobre Trump', pero no después del 6 de enero", dijo Biden a la audiencia, refiriéndose a los partidarios de Trump que irrumpieron en el Capitolio después de que Biden derrotara a Trump en las elecciones de 2020. Las fuerzas del orden, incluido el Servicio Secreto, han instituido cierres adicionales de calles y otras medidas para garantizar lo que el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que serían los "más altos niveles de seguridad y protección para los asistentes." La agencia estaba trabajando con la policía de Washington para proteger el derecho de reunión de los manifestantes, dijo Guglielmi. Sin embargo, "seguiremos siendo intolerantes con cualquier comportamiento violento o destructivo". Los organizadores de la protesta manifestaron que querían llamar la atención sobre el elevado número de periodistas palestinos y de otros países árabes muertos a manos del ejército israelí desde que comenzó la guerra en octubre. Más de dos docenas de periodistas de Gaza escribieron una carta la semana pasada pidiendo a sus colegas de Washington que boicotearan la cena. "El precio que nos cobran por el mero hecho de cumplir con nuestras obligaciones periodísticas es asombroso", afirma la carta. "Somos sometidos a detenciones, interrogatorios y torturas por el ejército israelí, todo por el 'delito' de integridad periodística". Uno de los organizadores se quejó de que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca -que representa a los cientos de periodistas que cubren al presidente- ha guardado silencio en gran medida desde las primeras semanas de la guerra sobre los asesinatos de periodistas palestinos. La WHCA no respondió a la petición de comentarios. Según una investigación preliminar publicada el viernes por el Comité para la Protección de los Periodistas, casi 100 periodistas han muerto cubriendo la guerra en Gaza. Israel ha defendido sus acciones, afirmando que ha estado atacando a militantes. "Desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza, los periodistas han pagado el precio más alto -sus vidas- por defender nuestro derecho a la verdad. Cada vez que un periodista muere o resulta herido, perdemos un fragmento de esa verdad", declaró en un comunicado el director del programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna. Sandra Tamari, directora ejecutiva de Adalah Justice Project, un grupo de defensa palestino con sede en Estados Unidos que ayudó a organizar la carta de los periodistas de Gaza, dijo que "es vergonzoso que los medios de comunicación cenen y rían con el presidente Biden mientras permite la devastación israelí y la hambruna de los palestinos en Gaza". Además, Adalah Justice Project inició una campaña de correo electrónico dirigida a 12 ejecutivos de medios de comunicación de diversos medios -entre ellos The Associated Press- que se esperaba que asistieran a la cena y que previamente habían firmado una carta pidiendo la protección de los periodistas en Gaza. "¿Cómo podéis seguir yendo cuando vuestros colegas de Gaza os han pedido que no lo hagáis?", preguntó un manifestante a los invitados que se dirigían a la cena. "Sois cómplices".