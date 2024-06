Protestan en Orlando mexicanos que quieren votar

Decenas de mexicanos en Orlando realizaron una manifestación en esa ciudad de Florida tras denunciar que pese a haber llegado desde temprano a la oficina consular no les han permitido emitir el voto.

"Llevamos 5 horas esperando para votar!! Estamos en el consulado Mexicano en Orlando", escribió en X la usuaria Lucía Hernández.

"Yo llegué desde las 10:30 de la mañana a hacer la fila, y sólo han votado 76 de las mil 500 boletas que hay, y además solamente se registraron 700 personas en línea para votar. No sabemos por qué el Consulado está haciendo esto, pero no se mueve la cola, estamos aquí a 30 grados. Ya llevamos 3 horas y media y pues la cola sigue, pero no nos vamos a ir sin votar", relató por su parte Anabella Pezet en un video que compartió en su cuenta de la misma red social.

Un video muestra a decenas de electores bloqueando una calle contigua al Consulado y gritando: "Queremos votar", "Queremos votar".

Reportes en redes sociales, no confirmados, dicen que habría llegado un camión con personas guatemaltecas y credencial del INE.

"Vienen contratados", se escucha en un video.

"Resulta que llegaron tres camiones, ya bloquearon el Consulado, no dejan pasar a votar y le preguntan: '¿Tú de dónde eres?' 'Yo soy de Guatemala pero nos dieron credencial de elector para pasar", denunció otra mexicana.