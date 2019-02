Protegerá Trump con todo decisión de emergencia nacional

Washington— Donald Trump hará todo lo que esté en su mano para proteger la emergencia nacional que le facilitará más de mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo.

Así lo afirmó ayer el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien no descartó que el Mandatario estadounidense vete una posible acción del Congreso para bloquear la decisión.

"Obviamente, el Presidente protegerá su declaración de emergencia nacional", afirmó Miller durante una entrevista en el programa Fox News Sunday.

Asimismo, hizo referencia a la presunta crisis humanitaria en la frontera con México que Trump utiliza como argumento para constuir la barrera.

"Ésta es una amenaza en nuestro país, no en el extranjero. No en Bielorrusia. No en Zimbabue. No en Afganistán ni en Siria ni en Irak, sino aquí. Y si el Presidente no puede defender este país, entonces no puede cumplir con este juramento constitucional de cargo", aseguró.

Del monto total que Trump aspira a recaudar, mil 375 millones de dólares provendrán de la ley presupuestaria aprobada por el Congreso y recién firmada por el Mandatario, que evitó un nuevo cierre parcial del Gobierno.

Por otro lado, las consecuencias de la decisión del republicano provocaron la división en el partido, así como el inicio de lo que podría ser una larga purga legal para combatir la puesta en marcha del mecanismo.

En este contexto, el Fiscal General de California, Xavier Becerra, afirmó ayer que desafiará inminentemente la declaración de emergencia nacional en la Corte Federal.

"Estamos preparados, sabíamos que algo así podría ocurrir. Y con nuestros socios hermanos del estado, estamos listos para hacerlo", señaló.