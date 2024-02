Protege Alabama los tratamientos de fecundación in vitro

Nueva York.- Los legisladores de Alabama están estudiando una ley que protegería la fecundación in vitro, después de que la semana pasada una sentencia del Tribunal Supremo del Estado obligara a algunas clínicas a interrumpir los tratamientos de fecundación in vitro y dejara a muchas mujeres en el limbo.

La sentencia, que declaró que los embriones congelados deben ser considerados legalmente como niños, desencadenó una lucha entre los líderes de ambos partidos para preservar el acceso a un tratamiento reproductivo crucial para las familias que han luchado contra la infertilidad y para las parejas L.G.B.T.Q. que desean tener hijos.

La sentencia del tribunal, dictada por una mayoría de 8 a 1, sólo se aplica a tres parejas que habían demandado a una clínica de fertilidad por la destrucción accidental de sus embriones. Pero su redacción, unida a la enérgica opinión del presidente del Tribunal Supremo, que anima a los legisladores a ampliar su ámbito de aplicación, ha hecho que muchos se pregunten por las posibles implicaciones más amplias para las personas que buscan un tratamiento de fecundación in vitro.

Al menos tres importantes clínicas de fertilidad de Alabama han interrumpido esta semana los tratamientos de fecundación in vitro mientras médicos y abogados evalúan las posibles consecuencias de la sentencia. Este viernes, una importante empresa de envío de embriones dijo que también estaba "pausando" su negocio en Alabama.

En entrevistas realizadas esta semana, personas de todo el estado expresaron su temor a que la sentencia obstaculizara su camino hacia la paternidad a través del I.V.F., un proceso que ya se considera emocional y físicamente doloroso.

La sentencia también planteó preguntas desconcertantes: ¿Qué derechos tendrán las personas sobre sus embriones? ¿Podría la eliminación de embriones no utilizados dar lugar a cargos penales?

El Estado de Alabama se apresuró a calmar algunos de esos temores este viernes. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, "no tiene intención de utilizar la reciente decisión del Tribunal Supremo de Alabama como base para procesar a familias o proveedores de fecundación in vitro", declaró en un comunicado Katherine Robertson, abogada jefe de la oficina.

Y aunque sólo los republicanos forman parte del Tribunal Supremo del Estado, muchos conservadores de Alabama y de todo el país trataron de distanciarse rápidamente de la sentencia y de cualquier percepción de que no están en sintonía con los muchos estadounidenses que apoyan la fecundación in vitro y el acceso a la medicina reproductiva.

El senador estatal Tim Melson, republicano que ha trabajado como anestesista e investigador clínico, tiene previsto presentar una medida que garantice que las personas puedan seguir recibiendo tratamiento de FIV.

La gobernadora Kay Ivey, republicana, dio a entender que apoyaría una propuesta de este tipo, afirmando en una declaración este viernes que fomentar "una cultura de la vida" incluía ayudar a "las parejas que esperan y rezan para ser padres y que utilizan la fecundación in vitro".

Dado que los republicanos ostentan una supermayoría en la Legislatura estatal, su apoyo es esencial para que cualquier proyecto se convierta en ley. Este viernes, el expresidente Donald J. Trump, el gran favorito para convertirse en el candidato republicano a la presidencia este año, pidió a la Legislatura que "actúe rápidamente para encontrar una solución inmediata para preservar la disponibilidad del FIV en Alabama", y para la protección del FIV en los 50 estados.

Los demócratas también han presentado su propia medida. Anthony Daniels, líder de la minoría en la Cámara de Alabama, presentó el jueves un proyecto de ley que dice que "cualquier óvulo humano fertilizado o embrión humano que exista fuera de un útero humano no se considera un niño no nacido o un ser humano para ningún propósito bajo la ley estatal".

"Habrá una oportunidad para que los legisladores se reúnan para abordar realmente el tema de frente de una manera bipartidista", dijo el Sr. Daniels en una entrevista. Añadió que tenía previsto hablar con el Sr. Melson y otros republicanos sobre sus propuestas.

A escala nacional, los demócratas no sólo han condenado la sentencia de Alabama, sino que la han vinculado directamente a la decisión del Tribunal Supremo de EU que puso fin a la protección nacional del aborto, lo que ha impulsado a las mujeres y a los votantes de los suburbios a apoyar a los demócratas en todo el país.

Los republicanos, que han tenido dificultades para responder a la reacción política por el fin del caso Roe contra Wade, se enfrentan ahora a preguntas adicionales sobre si el gobierno debe intervenir en la medicina reproductiva y los tratamientos de fertilidad.

"Las familias de Alabama que pierden el acceso a la fecundación in vitro son el resultado directo de que los jueces del Tribunal Supremo de Donald Trump anularan Roe contra Wade", dijo Julie Chávez Rodríguez, directora de campaña del presidente Biden, en respuesta a los comentarios del Sr. Trump este viernes. "Trump es responsable de más de 20 prohibiciones del aborto, restricciones a la capacidad de las mujeres para decidir si quieren formar una familia y cuándo, y ataques a la anticoncepción".

La cuestión también podría repercutir en las disputadas elecciones al Congreso. El Sr. Daniels, líder demócrata en la Cámara de Representantes, es uno de los varios legisladores que se presentan para un nuevo distrito del Congreso en Alabama, ampliamente visto como una posible elección para su partido.

Pero este viernes, quedó claro que muchos líderes republicanos, en Alabama y en todo el país, tenían poco interés en dejar abierta la posibilidad de que el fallo pusiera en peligro el acceso reproductivo.

El gobernador de Georgia, el republicano Brian Kemp, dijo el jueves en la Cumbre de Gobernadores de Politico que, aunque no conocía todos los detalles de la sentencia, apoyaba el tratamiento I.V.F. porque muchos padres "no tendrían hijos" si no fuera por el procedimiento. La senadora republicana Katie Britt dijo que el procedimiento "ayuda a crear vida y hacer crecer familias, y merece la protección de la ley".

Y en Tennessee, el representante estatal Jeremy Faison, miembro del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, dijo a los periodistas que creía que el procedimiento era "muy pro-vida." Cuando se le preguntó por la sentencia de Alabama, dijo que estaría "nervioso por eso".

El brazo de la campaña republicana en el Senado hizo circular un memorándum, obtenido por The New York Times, en el que se dejaba claro que los candidatos debían "rechazar de forma clara y concisa los esfuerzos del gobierno por restringir la FIV".

"Es imperativo que nuestros candidatos se alineen con el apoyo abrumador del público a la F.I.V. y a los tratamientos de fertilidad", escribió Jason Thielman, el director ejecutivo.