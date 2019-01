Proponen legisladores de EU que parálisis de gobierno sean ilegales

Washington.- La factura en las operaciones gubernamentales y los empleados federales que durante la cifra récord de 35 días tuvo el estancamiento sobre la parálisis —por no mencionar los costos políticos para los integrantes de la Casa Blanca y del Capitolio— fue tan elevada que está dando pie al impulso de un antiguo llamado para prohibir las interrupciones gubernamentales que se han vuelto un aspecto regular de Washington, publicó The New York Times.

“Suspender las actividades gubernamentales debe quedar fuera de las negociaciones presupuestales tanto como la guerra química debe estar fuera de la guerra real”, dijo el viernes el senador republicano Lamar Alexander.

No fue el único en opinar así. Miembros de ambos partidos dijeron ser desde hace tiempo momento de promulgar leyes que básicamente signifiquen que el Gobierno se mantendrá activado a los niveles existentes de gasto cuando se alcance un punto muerto como el que hubo en la disputa por el muro fronterizo, en vez de suspender operaciones en partes del Gobierno o en todo el Gobierno. Se trata de un resultado que casi todos coinciden es caro, innecesario e incluso vergonzoso.

“Esto nunca debió de haber sucedido”, dijo la senadora republicana Lisa Murkowski, hablando a nombre de muchos.

Los veteranos de paros gubernamentales previos han llegado a aprender que al final existen pocos ganadores, si es que los hay, y que cesar las operaciones del Gobierno no ha resultado estrategia efectiva de negociación para quienes utilizan al Gobierno a fin de presionar a favor de su causa.

La tensión de esta parálisis resultó evidente en las acusaciones internas surgidas entre los republicanos conforme dejaron de llegarles dos pagos a los empleados y los aeropuertos empezaron a tener dificultades con las ausencias de trabajadores de seguridad y de controladores de vuelo.

“Este cierre confirmó lo que ya sabíamos sobre los cierres”, dijo el senador republicano Rob Portman. “Hagamos algo al respecto ahora que en nuestra memoria siguen frescos los recuerdos del dolor y de las ineficiencia de este momento”.

Portman lleva años impulsando leyes dirigidas a prevenir ceses de operaciones gubernamentales, volviendo el presente mes a presentar la medida que cuenta con el apoyo de 18 legisladores.

El senador Mark Warner presentó su propia iniciativa, el Decreto Alto a la Estupidez, en parte con la idea de avergonzar tanto a sus colegas y a la administración Trump que eviten dichas confrontaciones presupuestales. En caso de disputas, el enfoque de Warner sería mantener el financiamiento de todas las dependencias salvo la rama legislativa y la Casa Blanca.

En el Congreso, el viernes la vocera Nancy Pelosi manifestó en junta con columnistas de prensa su deseo de explorar la posibilidad de leyes que prevengan la suspensión de operaciones gubernamentales.