Propone Mike Pompeo usar drones para atacar a cárteles mexicanos

Washington DC.- El exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo propuso este viernes usar aviones no tripulados de forma unilateral para atacar posiciones de los cárteles del narcotráfico en México dado que hasta ahora, según él, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no busca eliminarlos.

En un artículo de opinión en el sitio una organización conservadora conocida como Centro Estadounidense para la Ley la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), Pompeo aseguró que la vía diplomática para empujar a que el Gobierno mexicano actué contra los cárteles del narcotráfico no ha funcionado.

"Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga. Por eso, como secretario de Estado, sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles", dijo Pompeo, quien se especula busca ser candidato presidencial.

"Sabemos dónde están (los cárteles) y qué están haciendo. No debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el Gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense".

Con su editorial, Pompeo se une a otras figuras de la Administración del expresidente Donald Trump, como el exprocurador General William Barr, urgiendo a designar a los cárteles del narcotráfico mexicano como entidades terroristas y a iniciar una acción militar estadounidense contra ellos en territorio mexicano.

"No debemos esperar que la Administración Biden reconozca esta realidad", dijo Pompeo, criticando al actual Gobierno estadounidense por no apoyar la designación de los cárteles como entidades terroristas.

"El equipo Biden, como de costumbre, está permitiendo que ortodoxias arraigadas limiten su enfoque y debiliten a EU. Está priorizando el involucramiento diplomático y la cooperación con México sobre salvar vidas en EU. ¿Cómo es exactamente que esta cooperación y compromiso está ayudando al país?".

Según el exsecretario de la Defensa de EU, Mark Esper, el expresidente Trump había considerado en 2020 la posibilidad de lanzar misiles contra laboratorios de drogas en México, algo que Pompeo aseguró en su nuevo libro de memorias haber discutido con su colega de Gabinete, el entonces procurador Barr.

"Luchar contra los cárteles con sanciones y guerras financieras no es suficiente. Enfrentar de verdad a estas viciosas organizaciones narcoterroristas exige todo el espectro del poder estadounidense", añadió.

Apenas el pasado 8 de marzo, la Casa Blanca había rechazado la propuesta de designar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas internacionales dado que dicha designación no añadiría nuevas herramientas a las que ya tiene el Gobierno estadounidense para confrontarlos.

En enero, la oposición republicana en ambas cámaras del Capitolio revivió una vieja propuesta de Ley que data de 2011 para incluir a los cárteles mexicanos en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EU.

Ese mismo mes, otro grupo de legisladores republicanos en la Cámara baja una iniciativa de "Autorización de Uso de la Fuerza Militar" (AUMF, por sus siglas en inglés) contra los cárteles, una figura tradicionalmente en guerras y que no tiene oportunidad de éxito ante el control del Partido Demócrata en el Senado.