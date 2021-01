Propone McConnell retrasar juicio político hasta febrero

Estados Unidos— En una llamada con senadores republicanos, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo en su conferencia que no tiene prisa con respecto al juicio político, según varios senadores republicanos, publicó CNN.

Su punto: la Cámara avanzó rápidamente en el juicio político, pero el Senado necesita tiempo para prepararse para un juicio completo.

Propone retrasar el inicio del juicio hasta algún momento de febrero. Quiere darle al equipo de Trump dos semanas para preparar su caso, según una fuente.

La oficina de McConnell dice que pronto se emitirá una declaración formal sobre sus comentarios.

Queda por verse si los demócratas, que ahora tienen una escasa mayoría en el Senado, aceptarán el cronograma propuesto por McConnell.

Los demócratas de la Cámara de Representantes aún podrían enviar el artículo de juicio político en cualquier momento, y el Senado se vería obligado a comenzar el juicio al día siguiente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha mantenido los planes de tiempo para entregar el artículo cerca de su chaleco.

Revisan demócratas la propuesta

Mientras los demócratas revisan la oferta del senador Mitch McConnell sobre cómo estructurar el juicio político, incluido un retraso hasta febrero, varios asesores demócratas dicen que no es mala idea esperar.

El senador Chris Coons, que es un aliado cercano del presidente Biden, le dijo a Wolf Blitzer de CNN que no estaba cerrando la puerta a la idea de retrasar el juicio si eso significaba que Biden consiguiera que los nominados fueran confirmados rápidamente. Coons no es el único demócrata que piensa que la demora podría ser una forma de permitir a Biden un poco de espacio para respirar en sus primeros días en el cargo. Varios asesores dicen que los demócratas han estado esperando durante años para que la Cámara, el Senado y la Casa Blanca regresen nuevamente, y un juicio político siempre ha sido una tarea abrumadora. Es algo que los demócratas creen que no pueden ignorar. Han querido responsabilizar al presidente, pero permitir más tiempo podría proporcionarles el espacio que necesitan para hacer avanzar a los nominados de Biden.

En el lado republicano, los beneficios de retrasar el juicio son obvios. Le da tiempo al equipo recién formado de Trump para prepararse y le ofrece a McConnell más tiempo para tomar la temperatura de su conferencia, quien hasta este momento ha estado dividido sobre si Trump puede ser condenado ahora que ya no está en el cargo.