Propone Casa Blanca aplicación telefónica para control de armas

La Casa Blanca y el Capitolio están considerando una aplicación para el teléfono que esté conectada a la Revisión Nacional Instantánea de Antecedentes Penales, NICS por sus siglas en inglés, como una de las opciones que han contemplado en sus discusiones sobre los planes para reducir la violencia con las armas, de acuerdo a una fuente del Senado y a una persona que tiene conocimiento de las pláticas, publicó CNN.

La aplicación propuesta podría ser usada para la revisión de antecedentes en las ventas privadas de armas y no para las compras en donde estén involucrados los distribuidores comerciales, según le dijo una de las fuentes a CNN.

Asesores de la Casa Blanca pasaron todo el mes pasado reuniéndose con el staff del Congreso para diseñar un paquete de medidas legislativas después de los recientes tiroteos masivos.

Durante la reunión, los funcionarios no se involucraron en detalles legislativos y al parecer, Trump no está interesado en los datos centrales de la propuesta, rechazando aclarar su postura sobre la ampliación de la revisión de antecedentes.