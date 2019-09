Propone Bernie Sanders plan de vivienda por 2.5 bdd

Las Vegas— El candidato demócrata a la presidencia, el senador Bernie Sanders, anunció los detalles sobresalientes de su plan nacional de vivienda durante un discurso que pronunció este sábado, enfatizando protecciones a los renteros y las inversiones en una vivienda asequible, publicó CNN.

El plan costará aproximadamente 2.5 billones de dólares en los próximos 10 años, según dijo el candidato independiente de Vermont durante el discurso en Las Vegas, reconociendo que es “caro”.

Sanders agregó que hará un llamado para tener un control estándar de rentas a nivel nacional “coronado por un incremento anual en la renta en todo el país de no más de uno y medio veces la tasa de inflación o sea el tres por ciento, o lo que sea más alto”, dijo.

El candidato no ofreció detalles sobre cómo se pagaría ese plan además de incrementar impuestos a “la décima parte más acaudalada” de los hogares estadounidenses.

Enfatizó que de acuerdo a esa propuesta de vivienda “el 99.9 por ciento de los estadounidenses no verán que se incrementen los impuestos ni en cinco centavos”.