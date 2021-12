Promete líder demócrata llevar plan de gastos de regreso al Senado

Nueva York.- El senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder de la mayoría, prometió este lunes seguir adelante con los votos sobre una versión revisada del plan de gastos, impuestos y clima de 2.2 billones de dólares del presidente Biden, menos de un día después de que una resistencia demócrata en el Senado anunciara que no respalda la legislación tal como está redactada.

El anuncio de Schumer se produjo después de que el senador, Joe Manchin III de West Virginia, anunciara en una entrevista televisada ayer que no apoyaría el plan de política interna expansiva después de meses de laboriosas negociaciones individuales con el presidente, condenando el plan en su forma actual.

Pero la promesa de Schumer de avanzar con un paquete revisado, conocido como la Ley de Reconstruir Mejor, subrayó cómo los demócratas no estaban dispuestos a abandonar su principal pieza de legislación de política nacional, a pesar de la advertencia de Manchin este domingo de que "no puedo llegar allí. Esto es un no".

La promesa fue otra declaración inusualmente personal hacia Manchin, cuya intransigencia ha frustrado varias ambiciones demócratas este año, ya que Schumer reconoció "momentos de profundo descontento y frustración" de que Manchin y Biden aún no habían superado sus diferencias sobre el paquete, para cumplir con un plazo de Navidad que Schumer trató de imponer.