Promete EU represalias ante ataque mortal de hutíes

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos prometió este miércoles que hará rendir cuentas a los hutíes de Yemen por un ataque contra un carguero en el cual habrían muerto dos personas, que serían las primeras víctimas fatales de las acciones de esos rebeldes proiraníes contra el transporte marítimo comercial en la región.

"Seguiremos exigiendo que rindan cuentas. Pedimos a los gobiernos de todo el mundo que hagan lo mismo", dijo a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Los rebeldes hutíes, que controlan gran parte de Yemen y cuentan con el apoyo militar de Irán, atacan desde noviembre a diversos barcos comerciales que navegan por el mar Rojo y por el golfo de Adén y a los que consideran vinculados a Israel.

Según alegan, actúan en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza, escenario de un intenso conflicto luego que fuerzas israelíes iniciaron operaciones de represalia por el ataque sin precedentes cometido por el movimiento islamista Hamas, el pasado 7 de octubre.

Las acciones de los hutíes "no sólo han perturbado el comercio internacional, no sólo han perturbado la libertad de navegación en aguas internacionales, y no sólo han puesto en peligro a la gente de mar, sino que ahora han matado trágicamente a varios de ellos", subrayó Miller.

"Siempre hemos dejado claro que este va a ser un proceso a largo plazo, tanto para disuadir a los hutíes de esos ataques como para degradar su capacidad de llevarlos a cabo", respondió el portavoz a la pregunta de si este último ataque mostraba un fracaso de la contraofensiva estadounidense-británica contra los hutíes.

Añadió que Estados Unidos también estaba exhortando a otros países a dejarle claro a los rebeldes que "estos ataques son irresponsables".

A raíz de los ataques hutíes, Estados Unidos puso en marcha una fuerza multinacional de protección marítima y ha llevado a cabo, a veces con apoyo del Reino Unido, bombardeos contra posiciones de los rebeldes en Yemen.

Por ello, los insurgentes también atacan a los barcos estadounidenses y británicos.

