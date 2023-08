Prolonga Tesla conducción manos libres con ‘autopilot’

Detroit.- Tesla permitirá que algunos conductores utilicen su sistema de asistencia al conductor Autopilot durante períodos prolongados sin obligarlos a poner las manos en el volante, un hecho que ha generado preocupación entre los reguladores de seguridad de Estados Unidos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras ha ordenado a Tesla que le informe a la agencia cuántos vehículos han recibido una actualización de software que lo hace posible y está buscando más información sobre cuáles son los planes del fabricante de vehículos eléctricos para una distribución más amplia.

PUBLICIDAD

“A la NHTSA le preocupa que esta característica se haya introducido en los vehículos de consumo, y ahora que el público conoce su existencia, es posible que más conductores intenten activarla”, escribió John Donaldson, abogado principal interino de la agencia, en un informe del 26 de julio.

La carta dirigida a Tesla fue publicada en el sitio web de la agencia. “La relajación resultante de los controles diseñados para garantizar que el conductor permanezca involucrado en la tarea de conducción dinámica podría llevar a una mayor falta de atención del conductor y a que el conductor no supervise adecuadamente el piloto automático”.

La madrugada del miércoles se dejó un mensaje en busca de comentarios por parte de Tesla. “Si no has probado el piloto automático de Tesla, no sabes lo maravilloso que es”, escribió Musk el miércoles en X, anteriormente Twitter.

El gobierno ha estado investigando a Autopilot por chocar contra vehículos de emergencia estacionados en autopistas, así como por golpear motocicletas y cruzar camiones con remolque. Abrió una investigación formal en 2021 y desde 2016 ha enviado investigadores a 35 accidentes de Tesla que pueden involucrar sistemas de conducción parcialmente automatizados. Al menos 17 personas han muerto.

Tesla dice que el piloto automático y un sistema más sofisticado de “conducción totalmente autónoma” no pueden conducirse por sí solos y que los conductores deben estar preparados para intervenir en todo momento. El piloto automático generalmente puede mantener un automóvil en su carril y a una distancia de los objetos que se encuentran frente a él.

La orden especial le dice a Tesla que describa las diferencias en la actualización de software que reduce o elimina los casos en los que el piloto automático le dice a los conductores que apliquen presión en el volante, “incluida la cantidad de tiempo que el piloto automático puede operar sin solicitar torque y cualquier advertencia o timbre que se presentan al conductor”.

La carta a la directora legal senior de Tesla, Dinna Eskin, ordena a la compañía de Austin, Texas, que diga por qué instaló la actualización de software y cómo justifica qué consumidores la obtuvieron.

También busca informes de accidentes y cuasi accidentes que involucran vehículos con la actualización de software. “Su respuesta debe incluir cualquier plan para habilitar el software en cuestión en vehículos de consumo dentro del próximo año calendario”, escribió Donaldson en la carta.

Un funcionario de Tesla debe responder a la carta bajo juramento o la agencia remitirá el asunto al Departamento de Justicia, que puede solicitar una pena máxima de más de 131 millones de dólares.

El sistema de monitoreo de conductores de Tesla ha sido criticado por defensores de la seguridad y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte por permitir que los conductores controlen cuándo está funcionando el piloto automático.

Después de investigar tres accidentes que involucraron el piloto automático, la NTSB recomendó en 2017 que Tesla y otros cinco fabricantes de automóviles limitaran dónde se pueden usar los sistemas parcialmente automatizados en autopistas divididas de acceso limitado y reforzaran sus sistemas de monitoreo de conductores.

Todos los fabricantes de automóviles, excepto Tesla, respondieron.