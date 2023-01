Proliferan anuncios de curas milagrosas y estafas en red social de Trump

Nueva York.- Entre las publicaciones sobre teorías de conspiración y agravios de la derecha había un anuncio inusual: una foto del expresidente Donald J. Trump sosteniendo un billete de 1 mil dólares hecho de oro, que aparentemente estaba ofreciendo gratis a sus seguidores.

Pero hubo algunas trampas: el billete no era gratis, no estaba hecho de oro y no fue ofrecido por Trump.

PUBLICIDAD

El anuncio apareció en Truth Social, la red social de derecha iniciada por Trump a fines de 2021, uno de los muchos lanzamientos de mercancía basura y vendedores marginales que dominan los anuncios en el sitio.

Los anuncios de las principales marcas no existen en el sitio. En cambio, los anuncios en Truth Social son de medicina alternativa, pastillas para adelgazar, accesorios para armas y baratijas con el tema de Trump, según un análisis de cientos de anuncios en la red social realizado por The New York Times.

Los anuncios reflejan la dificultad que varias plataformas de extrema derecha, incluidas Rumble y Gab, han enfrentado para cortejar a las grandes marcas, lo que impide que los sitios aprovechen algunos de los presupuestos publicitarios más grandes del mundo. Podría ser particularmente problemático para Truth Social. Aunque el sitio ha ganado influencia entre la extrema derecha, convirtiéndose en un ecosistema vibrante y rebosante de actividad, su negocio necesita efectivo.

Truth Social recaudó alrededor de 37 millones de dólares, principalmente de donantes políticos republicanos, pero gasta alrededor de 1.7 millones de dólares cada mes, según William Wilkinson, exejecutivo de Trump Media & Technology Group, la empresa matriz de la red social. Y dos investigaciones federales han puesto en peligro alrededor de 1.3 mil millones de dólares de fondos muy necesarios.

Devin Nunes, director ejecutivo de Trump Media, dijo en un anuncio el año pasado que la estrategia publicitaria de la compañía la ayudaría a “desplazar las plataformas de Big Tech” como una forma importante de llegar a los estadounidenses.

Pero los expertos en publicidad dicen que la cautela de las marcas prominentes en las redes sociales de extrema derecha, que se han posicionado como alternativas de libertad de expresión a los gigantes de Silicon Valley como Meta y Google, está impulsada por los tipos de teorías de conspiración y políticas hiperpartidistas que a menudo se encuentran en los sitios.

Además, dicen, Truth Social tiene una base de usuarios relativamente pequeña y muchos usuarios mayores, que son menos deseables para las marcas. Los especialistas en marketing se han quejado de que la tecnología de publicación de anuncios de Truth Social, administrada por Rumble, un sitio web de transmisión de videos de derecha, ofrece herramientas limitadas para rastrear el rendimiento de un anuncio o para mostrar anuncios a los usuarios en función de sus perfiles demográficos. Esas herramientas, ahora estándar entre las redes publicitarias más grandes operadas por Google y Meta, son vitales para determinar el éxito de un anuncio.

“Cuanto más te alejes de ese centro seguro, cuanto más te vuelvas marginal o extremo en cualquier cosa, menos dinero obtendrás”, dijo Tom Denford, director ejecutivo de ID Comms, una firma consultora de publicidad.

Truth Social y Trump Media & Technology Group no respondieron a las solicitudes de comentarios.