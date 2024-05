Prohibición del aborto en primeras 6 semanas de embarazo entra en vigor

Boca Ratón, Florida.- La prohibición de la mayoría de los abortos después de las primeras seis semanas de embarazo, un plazo en el que muchas mujeres ni siquiera saben que están esperando, entró en vigor el miércoles en Florida.

La doctora Leah Roberts, endocrinóloga reproductiva y especialista en fertilidad de Boca Fertility en Boca Ratón, dijo que las leyes antiaborto promulgadas en Florida y otros estados republicanos están redactadas de forma imprecisa por personas que no comprenden las ciencias médicas. Las normas afectan no sólo a las mujeres que deseen practicarse un aborto terapéutico, es decir, un procedimiento para interrumpir embarazos viables por decisión personal, sino también a los embarazos no viables de mujeres que desean tener hijos.

“Nos proponemos entre ellas y sus médicos y les impedimos obtener atención hasta que, literalmente, se les salva la vida, en ocasiones, a expensas de su fertilidad”, dijo Roberts.

La nueva prohibición tiene la excepción de aplicarse para salvar la vida de una mujer, así como en casos relacionados con violación e incesto, pero Roberts señaló que a los trabajadores sanitarios se les impide interrumpir un embarazo no viable que saben que podría ser mortal, como cuando al feto le faltan órganos o se implantó fuera del útero, hasta que realmente se vuelve mortal.

“Se nos dice que debemos esperar hasta que la madre presente sepsis para poder intervenir”, dijo Roberts.

Además del riesgo físico, también está el trauma psicológico de tener un feto que la madre sabe que nunca será un bebé sano, agregó Roberts.

“Siguen sintiendo las pataditas meses después de que les han dicho que nunca darán a luz a un niño vivo”, dijo Roberts. “Y simplemente es horripilante, cuando es posible encargarse de ello a las 20 semanas y seguir adelante, y las mujeres pueden embarazarse otra vez y cargar a sus bebés mucho antes”.

El equipo de campaña del presidente Joe Biden culpó de inmediato al expresidente Donald Trump de la prohibición “extrema” del aborto en las primeras seis semanas.

“A Trump le preocupa que los votantes lo hagan responsable de la crueldad y el caos que generó. Él tiene razón. Trump despojó a las mujeres de Estados Unidos de sus derechos y su libertad. En noviembre, los votantes le enseñarán una valiosa lección: no te metas con las mujeres de Estados Unidos”, dijo Biden en un comunicado sobre la nueva prohibición del aborto.

La vicepresidenta Kamala Harris también criticará el miércoles la prohibición del aborto en las primeras seis semanas en un evento en Jacksonville.