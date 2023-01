Prohibición del aborto en EU incluye excepciones, pero pocas veces se otorgan

Nueva York.- El verano pasado, una mujer de Mississippi buscó un aborto después de que, dijo, un amigo la violó. Su estado prohíbe la mayoría de los abortos pero los permite para las víctimas de violación. Sin embargo, no pudo encontrar un médico que se lo proporcionara.

En septiembre, una mujer de Indiana se enteró de que un defecto fetal significaba que su bebé moriría poco después del nacimiento, si no antes. La prohibición del aborto en su estado incluía una excepción para tales casos, pero la remitieron a Illinois o Michigan.

Una mujer de Ohio que esperaba trillizos enfrentó un alto riesgo de complicaciones peligrosas, incluido un parto prematuro. Cuando intentó abortar en septiembre a través de la excepción de Ohio para pacientes con necesidades médicas, fue rechazada.

Las prohibiciones del aborto promulgadas en aproximadamente la mitad de los estados desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en junio no prohíben el aborto por completo. La mayoría hace excepciones en determinadas circunstancias, normalmente para proteger la salud o la vida del paciente, o en caso de violación o incesto. Y mientras los legisladores estatales conservadores se preparan para asumir nuevas restricciones al aborto en las próximas sesiones legislativas, las excepciones estarán en el centro del debate.

Pero en los meses transcurridos desde la decisión de la corte, se han otorgado muy pocas excepciones a estas nuevas prohibiciones del aborto, según reveló una revisión del New York Times de los datos estatales disponibles y entrevistas con docenas de médicos, defensores y legisladores.

En cambio, aquellos con medios viajan a estados donde el aborto todavía es legal en términos generales u obtienen píldoras abortivas en el hogar porque los requisitos para calificar para las excepciones son demasiado estrictos. Los médicos y los hospitales están rechazando a los pacientes, diciendo que las leyes ambiguas y la amenaza de sanciones penales los hacen reacios a probar las reglas.

“Tener el derecho legal en los libros para abortar y hacerlo en la práctica son dos cosas claramente diferentes”, dijo Laurie Bertram Roberts, directora ejecutiva del Mississippi Reproductive Freedom Fund, un grupo que apoya el derecho al aborto.

Un ejemplo de esa desconexión está en Luisiana, que tiene excepciones para proteger la vida o la salud del paciente y para defectos de nacimiento mortales, y ha informado cero abortos desde que entró en vigencia su prohibición. Mississippi, con excepciones por violación y protección de la vida del paciente, no ha informado más de dos. Alabama, Kentucky, Missouri y Texas tienen excepciones para proteger la vida o la salud de un paciente y han informado cifras de aborto igualmente bajas.

No existe una estimación confiable del número de pacientes que solicitan abortos debido a una agresión sexual o complicaciones del embarazo, pero los expertos dicen que el número es, sin duda, mucho mayor que cero. Es muy probable que miles de mujeres hayan calificado para excepciones a las prohibiciones estatales de aborto en los meses transcurridos desde que se anuló Roe, dicen.

La mayoría de los estadounidenses piensa que el aborto debería ser legal en la mayoría de las circunstancias, e incluso aquellos que se oponen al aborto generalmente apoyan excepciones por violación y por complicaciones de salud. Pero los defensores del derecho al aborto dicen que las excepciones legales no hacen más que hacer que las prohibiciones del aborto parezcan más razonables de lo que realmente son.

Los opositores al aborto, incluidos aquellos que diseñaron las prohibiciones, dicen que las leyes están funcionando según lo previsto: las excepciones deberían ser raras. Si los médicos no están tratando a los pacientes que califican, dicen, esos médicos tienen la culpa de sobreinterpretar la ley.

“No estamos convencidos de que haya un problema”, dijo James Bopp, consejero general del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, que escribe legislación modelo para los estados. “Simplemente están tratando de socavar la ley para que sea derogada”.

Agregó: “Si hay un problema de buena fe, entonces debe abordarse”.

Algunos legisladores antiaborto reconocen en privado los desafíos que traen las excepciones, pero solo un puñado de legisladores ha estado dispuesto a tratar de revisar sus leyes.

“No podemos imaginar todas las circunstancias que van a suceder ahí fuera. Ese es el problema con las excepciones”, dijo el senador estatal Tom Davis de Carolina del Sur, un republicano antiaborto que no pudo persuadir a sus colegas este otoño para ampliar las excepciones en una propuesta de prohibición. “Como legisladores, estamos obligados a evaluar si lo que hemos hecho ha tenido o no consecuencias no deseadas”.

Obstáculos de acceso, incluso para aquellos que califican

La prohibición de Mississippi del aborto después de las 15 semanas de embarazo fue la ley que desafió y condujo a la anulación de Roe v. Wade, lo que provocó una ola de prohibiciones en todo el país. El estado prohibió todos los abortos con dos excepciones: una para proteger la vida de la paciente y otra para las víctimas de violación.

Justo antes de que la prohibición entrara en vigor, Stephanie Piper, directora del programa de agresión sexual en el Centro para la No Violencia de la Costa del Golfo en Biloxi, Mississippi, escuchó a los amigos de una mujer que fue violada y quedó embarazada.

La mujer no quería tener el bebé, dijo Piper. Pero la Sra. Piper le dijo que sería difícil encontrar un proveedor de servicios de aborto en el estado dispuesto a ayudar. La única clínica de abortos de Mississippi, que durante mucho tiempo dependía de médicos de fuera del estado, había cerrado.

“En todo el estado, la actitud sobre el aborto es: no hacemos eso aquí”, dijo la Sra. Piper.

Incluso si Mississippi todavía tuviera un proveedor de servicios de aborto, la mujer probablemente no habría calificado para la excepción de violación del estado. Alrededor de una cuarta parte de los estados que prohíben los abortos incluyen asignaciones para las víctimas de violación e incesto, y casi todos ellos, incluido Mississippi, requieren prueba de agresión con un informe policial o una nota del médico.

La mujer no habló con la policía porque no quería que su abusador, que había sido su amigo, se metiera en problemas, dijo Piper.

Los defensores contra el aborto dicen que se necesita un informe policial para probar que ocurrió un asalto y para evitar que los proveedores usen la excepción como una puerta trasera para acceder.

“Se necesitan leyes detalladas para aquellos que no quieren obedecer la ley”, dijo Bopp.

Quienes trabajan con víctimas de agresiones sexuales dicen que el requisito de informar a las fuerzas del orden público es una de las barreras más pronunciadas para quienes buscan abortar. Alrededor de dos tercios de las víctimas no informan a las fuerzas del orden; muchos conocen a su abusador y se preocupan por las consecuencias.

Una encuesta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2016 y 2017 encontró que alrededor del 15 por ciento de las mujeres que han sido violadas en algún momento de su vida quedaron embarazadas como resultado de la violación, un estimado de 3.4 millones de mujeres.

La Sra. Piper dijo que la mujer de Mississippi encontró una cita en la clínica a más de 600 millas de distancia en Indiana. La mujer y tres amigas reunieron los varios cientos de dólares necesarios para la gasolina, el alojamiento y los gastos médicos y condujeron juntos, tratando de mantener el ánimo.

Obtuvo el aborto solo unas semanas antes de que la prohibición del aborto de Indiana entrara en vigencia brevemente.

Las reglas en blanco y negro inquietan a los médicos

La prohibición de Indiana fue la primera en el país en ser escrita y aprobada después de la caída de Roe. Muchos legisladores antiaborto sintieron que las excepciones estaban escritas de manera tan amplia que inicialmente se unieron a los demócratas para oponerse , pero el proyecto de ley finalmente se aprobó con requisitos más estrictos. Sus excepciones incluyen una asignación para pacientes cuyos fetos tienen defectos de nacimiento mortales, como cráneos incompletos o riñones faltantes.

La misma semana en que entró en vigencia la prohibición en septiembre, dijo la Dra. Lori Day, vio a una paciente cuyo obstetra y ginecólogo había descubierto signos de un defecto congénito mortal en su exploración anatómica de las 20 semanas. El Dr. Day, especialista en medicina materno-fetal, confirmó el diagnóstico y explicó que el feto no sobreviviría al embarazo o moriría poco después del nacimiento.

Los defectos de nacimiento matan al menos a 6200 bebés cada año entre las 20 semanas de embarazo y la primera infancia, según los CDC, aunque esta cifra no incluye los embarazos que terminan en abortos o abortos espontáneos.

Los estudios han demostrado que la mayoría de los pacientes que descubren un defecto congénito mortal buscan un aborto. Los médicos dicen que los pacientes a menudo toman esta decisión para evitar que el feto sufra o que sus familias no sufran un dolor prolongado.

Los abogados del hospital Dr. Day sintieron que la nueva ley de Indiana prohibía los métodos para el procedimiento y decidieron que no podían ofrecer abortos debido a la redacción confusa de la prohibición.

“Fue lo suficientemente desordenado como para que todos estuvieran apropiadamente nerviosos”, dijo el Dr. Day.

Las excepciones para defectos congénitos fatales existen en solo alrededor de un tercio de las prohibiciones del aborto. Utah, por ejemplo, permite excepciones para estas anormalidades bajo su prohibición, pero solo si son “universalmente letales”. Los médicos dicen que rara vez tienen tal consenso.

En Luisiana, los legisladores adjuntaron una lista de unas dos docenas de condiciones a su excepción por defectos fatales. Pero este verano dijeron que agregarían al menos una condición más, después de que a una mujer se le negara un aborto porque su diagnóstico no figuraba en la lista.

Algunos miembros del movimiento antiaborto dicen que estos casos no deberían considerarse abortos y que los médicos deberían poder interrumpir estos embarazos sin miedo.

“Los legisladores estatales no van al Capitolio diciendo que queremos asustar a los médicos”, dijo Katie Glenn, directora de política estatal de Susan B. Anthony Pro-Life America. “Muchas personas les dicen a estos médicos que deben preocuparse cuando no es así”.

La mayoría de los estados que prohíben el aborto también incluyen una excepción para pacientes que enfrentan complicaciones graves, que se estima que ocurren en el 14 por ciento de los embarazos . Esta excepción también es cuidadosamente limitada, y todas las leyes estatales que la tienen usan un lenguaje casi idéntico: "para prevenir un riesgo grave de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante de la mujer embarazada".