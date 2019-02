Progresa salud mundial, pero podría ser mejor

New York.- La calidad de vida está mejorando en todo el mundo, en muchos ámbitos.

Aunque no siempre lo parece. En las encuestas, una gran mayoría de estadounidenses piensa que la pobreza en el mundo está empeorando o se ha estancado (en realidad, está mejorando mucho). Además, suelen subestimar, por un amplio margen, los porcentajes de niños que reciben vacunas en los países en vías de desarrollo, publicó The New York Times.

Las campañas de salud pública han impulsado grandes mejoras, pero sigue habiendo prioridades urgentes.

Grandes retos y grandes éxitos

El área con más necesidades es quizá la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

Devi Sridhar, profesora de Salud Pública Global en la Universidad de Edimburgo, dijo que debemos enfocarnos en las enfermedades respiratorias.

“La pulmonía infantil es la principal causa infecciosa de muerte en niños menores de 5 años y les quita la vida a más niños que la malaria y la diarrea combinadas”, aseveró. En 2016, la enfermedad mató a casi 880 mil niños, la mayoría menores de 2 años, muertes que se habrían podido prevenir con vacunas o antibióticos.

Sin embargo, ha habido progreso en la lucha contra algunas otras enfermedades letales importantes.

Ashish Jha, médico en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard y director del Instituto de Salud Global de Harvard, afirmó que se ha observado una disminución significativa en las tasas de mortalidad infantil en menores de 5 años (un descenso de más del 50 por ciento en las últimas tres décadas), y señaló otros avances alentadores:

• La muerte de mujeres durante el parto se ha reducido a la mitad.

• El fallecimiento por malaria se ha reducido de manera considerable.

• Ha habido un gran progreso en el control de la epidemia del VIH.

• La expectativa de vida en todos los países ha aumentado.

El financiamiento para la investigación científica ha permitido descubrir nuevas terapias, y los programas de financiamiento a nivel mundial, como Pepfar (Plan de Emergencia del Presidente para Mitigar el Sida) en Estados Unidos, han facilitado el acceso a los nuevos medicamentos, explicó Jha. Pepfar, que empezó durante el gobierno de George W. Bush con el fin de combatir la epidemia del VIH, informa que ha salvado más de dieciséis millones de vidas, principalmente en África.

Además, es importante establecer organizaciones regionales para reaccionar ante los brotes, “tal como lo aprendimos con la epidemia de ébola entre 2014 y 2015 en África occidental”, comentó Peter Piot, médico y director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

En 2017, la introducción de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en África “marcó un avance importante en el fortalecimiento de la capacidad y la preparación en todo el continente”, afirmó.

En ocasiones, hay inversiones que ni siquiera parecen relacionadas con la salud. Jha destacó que su primera opción de inversión sería la educación para niñas. “Más allá del efecto considerable que tiene en la prosperidad económica, también genera familias más pequeñas, tasas más bajas de mortalidad infantil, familias y comunidades más estables, y probablemente niveles menores de enfermedades tan abrumadoras como el VIH”.

El mejoramiento de los sistemas de salud puede ser crucial. Los sistemas deficientes no solo son incapaces de curar a los enfermos, sino que pueden ser realmente perjudiciales. Un estudio de 2012 publicado en la revista Health Affairs reveló que en las zonas rurales de India, dos terceras partes de los profesionales de la salud no contaban con cualificación médica alguna. Los diagnósticos y tratamientos incorrectos eran mucho más comunes que los correctos.

Las desventajas de las prácticas occidentales

En algunos casos, puede que Occidente produzca más daños que beneficios para la salud en las naciones en vías de desarrollo.

Piot aseguró que se requería una acción prolongada “para combatir las epidemias crecientes de obesidad y diabetes”.

The New York Times informó sobre una práctica que se originó en Occidente, en la que los gigantes de la industria alimentaria les pagan a nutriólogos en países en vías desarrollo. Estas empresas internacionales de alimentos han formado alianzas con científicos y funcionarios de gobierno. En algunas de estas naciones, la obesidad ahora es algo común, a medida que los hábitos de alimentación del estilo de vida estadounidense se vuelven más populares.

Casi todos los expertos con los que hablamos coincidieron en que el tabaquismo es un grave problema. “Necesitamos una iniciativa radical en contra del tabaquismo”, declaró Piot.

En Estados Unidos, los índices de tabaquismo han caído a mínimos históricos. No obstante, conforme disminuyen las tasas de fumadores en muchas naciones occidentales, algunas empresas han buscado mantener su acceso a los mercados de rápido crecimiento en países en vías de desarrollo por medio de esfuerzos para limitar las leyes antitabaco, según ha informado The New York Times.

Al igual que en Estados Unidos, el uso excesivo y el abuso de antibióticos provoca problemas en el mundo en desarrollo. “Aquí la inversión en la salud pública no implica necesariamente una inversión en el sistema de salud: también significa invertir en regular los sistemas agrícolas (y los de producción de alimentos) y los efluentes de las fábricas farmacéuticas”, dijo Sridhar.

Cómo pueden ayudar más los países ricos

Hace algunos meses, explicamos que, a pesar de que la salud pública tiene una rentabilidad espectacular en Estados Unidos, el país invierte relativamente poco en este sector. Después, les preguntamos a los expertos cuáles eran las mayores prioridades para Estados Unidos. (Los lectores también opinaron).

Las naciones en vías de desarrollo tienen necesidades distintas. La pobreza claramente está vinculada a la política de esos territorios, a si tienen instituciones democráticas y estables o no. Además de apoyar a esas instituciones, ¿qué más puede hacer Occidente para ayudar?

Jha mencionó que podríamos cooperar con el financiamiento del desarrollo de pruebas diagnósticas y medicamentos para combatir enfermedades que amenazan a los países pobres en mayor medida, tales como la tuberculosis. Comentó que ayudar a financiar la expansión del personal de salud era otra prioridad fundamental: “La mayoría de los países en vías de desarrollo no tienen suficientes funcionarios de salud pública ni programas para capacitarlos”.

Sridhar concordó. “Primero, se debe financiar e invertir en la investigación y el desarrollo para combatir enfermedades y afecciones desatendidas a fin de desarrollar mejores métodos de diagnóstico, vacunas y tratamientos”. Prosiguió: “Necesitamos seguir apoyando a instituciones como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria (GFATM)”.

Agregó un último punto: “Para gestionar la amenaza que representan las infecciones resistentes a los medicamentos, lo cual ya es un problema grave en los países pobres, se debe presionar a todos los gobiernos para que lleguen a un acuerdo vinculante con Naciones Unidas para regular el uso de antibióticos en los humanos, la agricultura y el medioambiente, en particular en los países de ingresos medios”. Por supuesto que una medida como esa sería de ayuda para todas las naciones por igual.

En ocasiones, los esfuerzos para ayudar a los pobres pueden verse debilitados por una sensación de desesperanza. Los gigantescos avances que se han obtenido en los últimos años demuestran que el panorama aún está lleno de esperanza, y señalan el camino hacia la posibilidad de un mayor progreso.