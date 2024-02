Productores de gas de EU corren para vender a Asia. Y México es clave.

The New York Times | Esta instalación de México se diseñó originalmente para importar gas. Pero ahora, con el aumento de la producción estadounidense, se está transformando en una terminal de exportación.Credit...Sandy Huffaker para The New York Times

Reflejo de un panorama energético mundial transformado por el dominio estadounidense del gas. Tan pronto como el año que viene, la industria de los combustibles fósiles de Estados Unidos conseguirá su primer punto de apoyo en un valioso atajo para vender gas natural a Asia. El atajo pasa directamente por México. La nueva ruta podría reducir aproximadamente a la mitad el tiempo de viaje a los países asiáticos hambrientos de energía, transportando el gas hasta una terminal marítima en la costa del Pacífico mexicano, sin pasar por el Canal de Panamá, atascado por el tráfico y la sequía. La terminal es un símbolo del enorme cambio que se está produciendo en el comercio del gas, que influirá en el uso de combustibles fósiles en todo el mundo durante décadas y tendrá consecuencias en la lucha contra el cambio climático. El auge de la fracturación hidráulica ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor y exportador de gas del mundo. Al mismo tiempo, el resto del mundo ha empezado a utilizar cada vez más gas -en centrales eléctricas, fábricas y hogares-, en parte para alejarse de combustibles más sucios como el carbón. La demanda está creciendo especialmente en China, India y los países del sudeste asiático de rápida industrialización. En México, la acción se centra por ahora en una terminal de gas, Energía Costa Azul, que originalmente se diseñó para enviar gas en la otra dirección: Durante más de una década ha descargado gas de petroleros asiáticos y lo ha transportado a California y Arizona para quemarlo y producir electricidad. El fracking lo cambió todo. Ahora Costa Azul, encajonada entre las montañas cubiertas de agaves de Baja California y el vasto Océano Pacífico, está experimentando una transformación de 2.000 millones de dólares para convertirse en una instalación de exportación de gas producido en Estados Unidos. Es la primera de una red de instalaciones de exportación de gas previstas a lo largo de la costa occidental de México. Las nuevas rutas de gas de Texas a Asia pasan por México Fuente: Global Energy Monitor Nota: Se muestran gasoductos de gas natural seleccionados. Las rutas son aproximadas. Por Nadja Popovich El aumento de la producción en Estados Unidos, sobre todo en la cuenca del Pérmico, en el oeste de Texas, unido al creciente apetito mundial, ha suscitado la preocupación de que el uso de gas pueda retrasar la transición del mundo a fuentes de energía más limpias, como la solar o la eólica, que no producen los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. El mes pasado, el gobierno de Biden puso en pausa el proceso de aprobación de nuevos proyectos de terminales de exportación en EE.UU. mientras estudia los efectos del gas en el calentamiento global. La pausa también afecta a varios proyectos mexicanos propuestos, porque exportarían gas estadounidense, aunque no a Costa Azul, que ya cuenta con sus aprobaciones y está prácticamente terminado. Sempra, la empresa que construye Costa Azul, declinó hacer comentarios. Si las cinco terminales previstas en México llegaran a construirse y funcionar con los volúmenes propuestos, México se convertiría en el cuarto exportador mundial de gas. En teoría, cada terminal funcionaría durante décadas. Esto ha alarmado a los activistas, preocupados no sólo por el cambio climático, sino también por las posibles fugas de los oleoductos y el aumento del tráfico marítimo en el Golfo de California, cuya biodiversidad es tal que a veces se le denomina "el acuario del mundo". Las terminales estarían cerca de zonas ecológicamente sensibles. Un biólogo busca la rara vaquita marina en el Golfo de California el año pasado.Credit...Guillermo Arias/Agence France-Presse, via Getty Images "El funcionamiento de esos proyectos de exportación supondría no sólo una gran cantidad de emisiones de carbono y metano, sino también la industrialización de un ecosistema prístino", dijo Fernando Ochoa, que dirige Northwest Environmental Defense, una organización sin ánimo de lucro centrada en la región. Además de estar más cerca de los yacimientos de gas tejanos que de California, las normas medioambientales menos estrictas de México y los costes de construcción más baratos son algunas de las razones por las que estas terminales de exportación se proponen allí en lugar de la costa oeste de Estados Unidos. Pero los analistas afirman que estas terminales son esencialmente estadounidenses: En su mayoría son propiedad de empresas gasistas estadounidenses, que las explotan y suministran. "Cualquier expansión en México equivale a una expansión en Estados Unidos", afirmó Gregor Clark, que investiga proyectos energéticos en todo el continente americano para Global Energy Monitor. Estados Unidos tiene siete terminales de exportación en funcionamiento y otras cinco en construcción, y se prevé que duplique sus volúmenes de exportación sólo en los próximos cuatro años. Hasta hace poco, los petroleros podían atravesar el Canal de Panamá con relativa rapidez, y los tiempos de viaje desde las terminales de exportación del Golfo de México hasta Asia eran razonables. Pero la sequía en Panamá ha reducido drásticamente el número de buques que atraviesan el canal cada día. La industria de los combustibles fósiles ha promocionado el gas como un combustible más limpio que el petróleo o el carbón. Pero estudios recientes han puesto en tela de juicio su inocuidad para el clima, sobre todo en situaciones en las que se transporta a distancias más largas por todo el planeta, consumiendo más energía en el transporte marítimo. Además, el proceso de licuefacción del gas para hacerlo apto para el transporte es increíblemente intensivo en energía. El gobierno mexicano no respondió a la solicitud de comentarios y no ha hecho comentarios públicos sobre la directiva del Presidente Biden. Funcionarios estatales y federales de México han promocionado las terminales de exportación propuestas como creadoras de empleo, pero el debate sobre sus méritos en relación con el clima ha figurado poco en la campaña previa a las elecciones presidenciales del país en junio. La candidata favorita, Claudia Sheinbaum, ex alcaldesa de Ciudad de México, es una destacada ecologista. Las cifras de la demanda prevista de gas en Asia han atraído a inversores de todo el mundo a la costa del Golfo de California en los últimos años. Han proliferado las propuestas de nuevas terminales de exportación. Mucho antes de que las palas rompan el suelo, el gas que se exportaría desde ellas se ha contratado para entregas dentro de décadas. Las estimaciones de la demanda de gas en Asia han atraído a los inversores a la costa del Golfo de California.Credit...Sandy Huffaker para The New York Times Muthu Chezhian, Consejero Delegado de LNG Alliance, una empresa de Singapur que planea construir una terminal de exportación en el estado mexicano de Sonora, declaró que la directiva de Biden había puesto nerviosos a los posibles compradores asiáticos. Antes, el proyecto les había entusiasmado y se habían sentido seguros tras casi una década de expansión fiable del gas estadounidense. "Ha provocado una conmoción en los mercados asiáticos", declaró recientemente. "Esta mañana recibí una llamada de China y no tenía una respuesta segura sobre lo que esto podría significar para algunos aspectos de nuestro proyecto". Su proyecto ya cuenta con la aprobación del Departamento de Energía, lo que significa que hay muchas posibilidades de que se siga construyendo. A menos que sus inversores se asusten y se echen atrás. O a menos que no pueda cumplir el plazo de 2028 para empezar a funcionar. El incumplimiento de ese plazo exigiría solicitar una prórroga al Departamento de Energía. Pero Biden también ha suspendido las prórrogas. La mayor terminal de exportación propuesta en el Golfo de California, denominada México Pacífico, tiene muchas más posibilidades. Sería aproximadamente 10 veces más grande que Costa Azul si se construyeran todas las fases propuestas. Pero, aunque también cuenta con la aprobación del Departamento de Energía, su fecha límite para empezar a exportar es el año que viene. Dado que la construcción lleva años, y aún no ha comenzado, los analistas afirman que es casi seguro que el proyecto tenga que solicitar una prórroga. "Costa Azul bloquea la dependencia de los combustibles fósiles durante un periodo de 20 a 30 años", dijo el Sr. Clark. "Pero México Pacífico sería enorme según los estándares mundiales". De hecho, si se construyeran todas sus fases propuestas, sería incluso mayor que el mayor proyecto propuesto en suelo estadounidense, el proyecto CP2 de Venture Global. Mexico Pacific no respondió a la solicitud de comentarios sobre la situación del proyecto. Los defensores del medio ambiente, como Ochoa, consideran que el retraso y la posible desaparición del proyecto suponen una gran e inesperada victoria. "La decisión de Biden cambia las reglas del juego", afirmó. "Si miramos el panorama general, y comprendemos que los retrasos son los mayores enemigos de estos proyectos, y que la inversión ansía certidumbre, esto seguramente les perjudicará". Según los analistas, los efectos de la directiva de Biden en el mercado mundial del gas aún no se han disipado, y no está claro cuánto tiempo durará la pausa. La cuestión de quién ganará las elecciones presidenciales estadounidenses en noviembre también se cierne sobre el mercado. Pero en un sector que suele vender su producto mediante contratos a largo plazo con décadas de antelación, es probable que los inversores miren hacia los competidores estadounidenses en el mercado del gas, así como hacia los actuales operadores de Estados Unidos y México con margen de crecimiento. "Otros grandes productores como Qatar y Australia pueden ganar ahora", dijo Emily McClain, vicepresidenta de investigación del mercado del gas en Rystad Energy. "Y dentro de Estados Unidos y México, todos los proyectos que han recibido la aprobación y no necesitarán una prórroga van a ver una avalancha de interés porque los otros van a tener, probablemente, al menos un año de retraso".