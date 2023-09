Procurador de Distrito progresista entra a la competencia para desbancar a Ted Cruz

Austin.- Mark. A. González, un procurador de Distrito progresista del Condado Nueces en Texas, tomó un camino inusual cuando fue criticado por conservadores a quienes les desagrada la manera como está desempeñando su puesto.

Renunció para competir y ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos.

González anunció este martes que se unirá a un grupo considerable de candidatos demócratas para desafiar al senador Ted Cruz el próximo año, el más prominente de ellos es el representante Colin Allred.

En una entrevista, González dijo que su decisión estaba vinculada directamente con los esfuerzos para removerlo de su puesto de elección.

“Antes de eso, realmente no me sentía atraído por la política”, dijo. “Pero ante la petición y algunas cosas que han sucedido por lo menos en todo el estado, no sé si eso me hizo enojar o me incitó y decidí que no deseo representar o tratar de representar sólo al Condado Nueces. Quiero representar a los texanos que desean un cambio”.

Dijo que otras de las cosas que lo animaron incluyen preservar el derecho al aborto y el derecho al voto, combatir los esfuerzos conservadores que limitan los temas a enseñar en las escuelas como la historia racista de Estados Unidos.

En el video en donde anuncia su campaña destaca la decisión de Cruz de salir de Texas para tomar unas vacaciones en Cancún en el 2021 mientras que el estado estaba lidiando con una desastrosa tormenta invernal, y contrastó esa decisión con un clip en donde aparece González durante esa misma tormenta, pidiéndole a los residentes del Condado Nueces que le notificaran cualquier intento de estafa en los precios.

Cruz, quien es republicano, busca un tercer término en el Senado, habiendo superado un inesperado y feroz desafío del demócrata Beto O´Rourke en el 2018.

Él ganó la competencia por 2.5 puntos porcentuales, dos años después que Donald J. Trump ganó en el estado por nueve puntos.

Será una batalla cuesta arriba para cualquier demócrata el tratar de desbancar a Cruz, tomando en cuenta la tendencia partidista de Texas, aunque es uno de los pocos escaños ocupados por republicanos en el Senado, junto con uno de Florida, en los que los demócratas se enfocarán en medio de un difícil mapa electoral para el 2024.

Por el contrario, los republicanos podrían tener oportunidades en ocho estados republicanos o cruciales. Los demócratas controlan actualmente el Senado por un estrecho margen.